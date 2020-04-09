Хто потрапив до списку найбагатших жінок планети

В цьому році, швидше за все, ми б могли спостерігати ту ж позитивну динаміку, якби не насувається економічна криза, викликаний пандемією коронавируса. Тому в 2020 році в число найбагатших людей планети увійшло 234 жінки - на 7 менше, ніж в минулому році. Але парадоксальним чином, їх сумарні статки збільшилася.
Негативні економічні тенденції і зовсім обійшли деяких мільярдерок стороною. Наприклад, співвласниця корпорації Walmart Еліс Уолтон зуміла примножити свої статки (воно збільшилося на фантастичні $ 10 млрд) і впевнено вирвалася на перше місце в жіночому списку Forbes 2020 року, обійшовши Франсуазу Бетанкур Майерс - лідера минулого року. Спадкоємиця L'Oréal опустилася на другу сходинку списку, втративши $ 0,4 млдр.
# 1 Еліс Уолтон
Вік: 70 років
Країна: США
Стан: $ 54,4 мільярда
Чим займається: співвласниця корпорації Walmart
# 2 Франсуаза Бетанкур Майерс
Вік: 66 років
Країна: Франція
Стан: $ 48,9 мільярда
Чим займається: співвласниця L'Oréal
# 3 Джулія Кох
Вік: 57 років
Країна: США
Стан: $ 38,2 мільярда
Чим займається: спадкоємиця Koch Industries і філантроп
# 4 Маккензі Безос
Вік: 50 років
Країна: США
Стан: $ 36 мільярдів
Чим займається: володарка акцій Amazon.com і філантроп
# 5 Жаклін Марс
Вік: 80 років
Країна: США
Стан: $ 24,7 мільярда
Чим займається: голова правління компанії Mars Incorporated
# 6 Ян Хуейянь
Вік: 38 років
Країна: Китай
Стан: $ 20,3 мільярда
Чим займається: головний акціонер девелоперської компанії Country Garden
# 7 Сьюзан Клаттен
Вік: 57 років
Країна: Німеччина
Стан: $ 16,8 мільярда
Чим займається: власниця фармацевтичної компанії Altana і великий акціонер автоконцерну BMW
# 8 Лорен Пауелл Джобс
Вік: 56 років
Країна: США
Стан: $ 16,4 мільярда
Чим займається: співвласниця Apple Inc. і The Walt Disney Company
# 9 Чжун Хуейцзюань
Вік: 59 років
Країна: Китай
Стан: $ 14,6 мільярда
Чим займається: співвласниця Hansoh Pharmaceutical
# 10 Джина Райнхарт
Вік: 66 років
Країна: Австралія
Стан: $ 13,1 мільярда
Чим займається: власниця залізорудної компанії Hancock Prospecting