Хто потрапив до списку найбагатших жінок планети

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В цьому році, швидше за все, ми б могли спостерігати ту ж позитивну динаміку, якби не насувається економічна криза, викликаний пандемією коронавируса. Тому в 2020 році в число найбагатших людей планети увійшло 234 жінки - на 7 менше, ніж в минулому році. Але парадоксальним чином, їх сумарні статки збільшилася.

Негативні економічні тенденції і зовсім обійшли деяких мільярдерок стороною. Наприклад, співвласниця корпорації Walmart Еліс Уолтон зуміла примножити свої статки (воно збільшилося на фантастичні $ 10 млрд) і впевнено вирвалася на перше місце в жіночому списку Forbes 2020 року, обійшовши Франсуазу Бетанкур Майерс - лідера минулого року. Спадкоємиця L'Oréal опустилася на другу сходинку списку, втративши $ 0,4 млдр.

# 1 Еліс Уолтон

Вік: 70 років

Країна: США

Стан: $ 54,4 мільярда

Чим займається: співвласниця корпорації Walmart