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Хто потрапив до списку найбагатших жінок планети

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Хто потрапив до списку найбагатших жінок планети
19:53 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Згідно Forbes, щорічно кількість жінок, які багатіють і примножують свої статки, незмінно зростає.

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    В цьому році, швидше за все, ми б могли спостерігати ту ж позитивну динаміку, якби не насувається економічна криза, викликаний пандемією коронавируса. Тому в 2020 році в число найбагатших людей планети увійшло 234 жінки - на 7 менше, ніж в минулому році. Але парадоксальним чином, їх сумарні статки збільшилася.

    Негативні економічні тенденції і зовсім обійшли деяких мільярдерок стороною. Наприклад, співвласниця корпорації Walmart Еліс Уолтон зуміла примножити свої статки (воно збільшилося на фантастичні $ 10 млрд) і впевнено вирвалася на перше місце в жіночому списку Forbes 2020 року, обійшовши Франсуазу Бетанкур Майерс - лідера минулого року. Спадкоємиця L'Oréal опустилася на другу сходинку списку, втративши $ 0,4 млдр.

    # 1 Еліс Уолтон

    Вік: 70 років

    Країна: США

    Стан: $ 54,4 мільярда

    Чим займається: співвласниця корпорації Walmart

  • 2

    # 2 Франсуаза Бетанкур Майерс

    Вік: 66 років

    Країна: Франція

    Стан: $ 48,9 мільярда

    Чим займається: співвласниця L'Oréal

  • 3

    # 3 Джулія Кох

    Вік: 57 років

    Країна: США

    Стан: $ 38,2 мільярда

    Чим займається: спадкоємиця Koch Industries і філантроп

  • 4

    # 4 Маккензі Безос

    Вік: 50 років

    Країна: США

    Стан: $ 36 мільярдів

    Чим займається: володарка акцій Amazon.com і філантроп

  • 5

    # 5 Жаклін Марс

    Вік: 80 років

    Країна: США

    Стан: $ 24,7 мільярда

    Чим займається: голова правління компанії Mars Incorporated

  • 6

    # 6 Ян Хуейянь

    Вік: 38 років

    Країна: Китай

    Стан: $ 20,3 мільярда

    Чим займається: головний акціонер девелоперської компанії Country Garden

  • 7

    # 7 Сьюзан Клаттен

    Вік: 57 років

    Країна: Німеччина

    Стан: $ 16,8 мільярда

    Чим займається: власниця фармацевтичної компанії Altana і великий акціонер автоконцерну BMW

  • 8

    # 8 Лорен Пауелл Джобс

    Вік: 56 років

    Країна: США

    Стан: $ 16,4 мільярда

    Чим займається: співвласниця Apple Inc. і The Walt Disney Company

  • 9

    # 9 Чжун Хуейцзюань

    Вік: 59 років

    Країна: Китай

    Стан: $ 14,6 мільярда

    Чим займається: співвласниця Hansoh Pharmaceutical

  • 10

    # 10 Джина Райнхарт

     

    Вік: 66 років

    Країна: Австралія

    Стан: $ 13,1 мільярда

    Чим займається: власниця залізорудної компанії Hancock Prospecting

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Forbes, Жінки, Найбагатші жінки, Рейтинг жінок.
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