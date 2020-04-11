Жінки поради для вас, як правильно економити на косметиці

Новини шоу бізнесу:Краса вимагає жертв.

Не завжди зовнішня краса - це заслуга природи. В умовах мегаполісів, що постійно погіршується природної ситуації і ритму життя без відпочинку і сну ми змушені не просто підтримувати свою красу, але активно їй займатися. Гарна декоративна і уходовая косметика коштують недешево, але ми знаємо, як отримати краще, витративши зовсім небагато.

Чи не економити

Перше правило, яке варто запам'ятати, вибираючи косметику - на ній не можна економити, як би парадоксально це не звучало в рамках нашої теми. Погана туш викличе алергію, тональний крем, зроблений шахраями, заб'є пори і по обличчю підуть прищі, а зекономлені на кремах гроші, ви витратите на хорошого (і швидше за все дорогого) дерматолога. Проте зауважимо, ми не маємо нічого проти мас-маркету, де можна знайти багато хороших і слушних засобів. Ми виступаємо проти підробок і неякісних виробників і радимо іноді звертати увагу не тільки на ціну, але і склад і марку.

Два в одному

Наочний приклад того, як можна заощадити гроші в два, а то і три рази - це купити багатофункціональний засіб. Наприклад, шампунь, який можна використовувати як бальзам, гель для душу з зволожуючим ефектом (не знадобиться молочко для тіла), рум'яна, які підійдуть як блиску для губ і тіней, ну і в кінці кінців ВВ і СС-креми, які зволожують, матируют шкіру, а також надають їй рівний тон.

Тестери

Якщо ви давно хотіли спробувати той чи інший засіб, але зайвих грошей у кишені зараз немає, а ризикувати не хочеться, наберіться сміливості і попросіть у консультантів в магазині пробник. У всіх магазинах практично у більшості засобів знайдеться тестер невеликого обсягу. Ну і ніхто не відміняв пробувати тіні, помади і тональні засоби в магазині. Головне попросити обробити тестер антибактеріальним складом і надати одноразові пензлики, які також можна знайти практично скрізь. До речі, у багатьох корнера б'юті-марок можна зробити експрес-макіяж безкоштовно, це на випадок, якщо вам знадобиться виглядати добре, а візажист не по кишені.

Кисті

Гарна новина полягає в тому, що за допомогою якісних кистей можна не тільки намалювати ідеальні стрілки, зробити кращі в світі «смокі-айс», але ще й добре заощадити на інших засобах. Наприклад, вам знадобиться в рази менше «тональника», якщо наносити його пензлем. А ще вони найкращі помічники, коли потрібно дістати з тюбика, майже закінчилася помаду. До речі, якщо вміло наносити помаду на губи пензлем, то також можна скоротити її витрати, а також обійтися без використання олівця, так як їй можна зробити ідеальний контур.

Погана новина - якісні кисті коштує дорого, але раптом у вас завалялася парочка і лежить в комоді без діла.

Певний набір

Насправді нам не потрібні сотні баночок і тонни засобів, досить кілька якісних і по-справжньому необхідних. Складіть для себе список того, без чого ви дійсно не можете обійтися: зволожуючий крем, тональний засіб, туш, помада і ну і що ще ви використовуєте щодня.

Домашній салон

Деякі салонні процедури можна робити і вдома. Сьогодні існує безліч прекрасних ексфоліантів, які можуть замінити салонні пілінги.