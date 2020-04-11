Як зрозуміти, що ваш коханий посланий вам долею

Новини шоу бізнесу:Ця людина прийшла у ваш життя, щоб залишитися назавжди.

Люди з'являються у вашому житті зовсім не просто так. Деякі з них підносять цінні уроки. Інші — допомагають виходити з скрутних положень або вирішувати проблеми. Але серед всіх них є одна особлива особистість, яка входить у ваше життя, щоб стати вашою долею. І ви розумієте, що це саме той чоловік, поруч з яким ви хочете провести все своє життя і постаріти.

Ось кілька ознак того, що ця людина дійсно призначена для вас.

Ви втихомирюєте своє его заради цієї людини

Ви так сильно хочете, щоб цей чоловік залишився у вашому житті, що навіть готові приструнити своє его.

Ви дозволяєте собі стати вразливими

Ви щиро дозволяєте собі стати вразливими стосовно цієї людини. Ви дозволяєте собі відкритися настільки, наскільки це можливо, тому, що їй довіряєте. І розумієте, що вона ніколи не скористається вашою вразливістю і не заподіє вам шкоди.

Ви маєте чесні наміри відносно один одного

Ви завжди залишаєтеся чесними і чистими у відношенні намірів. Ви знаходитесь на одній хвилі. У ваших відносинах немає місця для обману, маніпуляцій або зловживань.

Ви не намагаєтеся змінити один одного

Ви бачите один одного такими, які ви є насправді, як людей зі своїми достоїнствами і недоліками, і ви приймаєте все це. У вас не з'являється бажання змінити якісь фундаментальні аспекти існування один одного.

Ви не засуджуєте недосконалість один одного

Вам навіть не приходить в голову думка, що треба приховувати свої недоліки від цієї людини. Ви завжди висловлюєте своє внутрішнє "Я" вільно і впевнено. Більш того, ваш партнер хоче, щоб ви були тільки самими собою — і ніким іншим більше.

Завдяки цій людині ви в цілому стаєте краще

Ви відчуваєте, що стали набагато кращими, ніж були. І ви розумієте, що це відбулося багато в чому завдяки цій людині. Вам здається, що вона пробуджує все найкраще, що є у вас.

Ви залишаєтеся поруч у складні моменти

Ви відчуваєте, що готові залишитися поруч з цією людиною, навіть коли вона буде переживати важкі часи. Адже ви знаєте, що вона сама ніколи не залишить вас, як би погано вам не було. Ви завжди підтримуватиме один одного.

Ви не змагаєтеся

Ви не ставитеся до своїх відносин як до якогось змагання, тому намагаєтеся не перевершити, а підтримати один одного. І ви обидва вважаєте, що успіх одного є успіхом іншого.

Між вами існує особливий зв'язок

Ви відчуваєте особливий зв'язок. Знаєте, що хімія, яка існує між вами, цілком відчутна. І ще ви усвідомлюєте, що такої близькості у вас ні з одною іншою людиною ніколи не було.

Поруч з партнером ви відчуваєте себе в безпеці

Ви знаєте, що поки знаходитесь поруч із цією людиною, вам не доведеться турбуватися про те, що вона буде вас засуджувати, критикувати або висміювати. Ви розумієте, що поки ви разом, не доведеться боятися того, що вона зробить боляче. У її присутності ви завжди відчуваєте себе в безпеці.