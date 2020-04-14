Догляд за шкірою рук вдома

Новини шоу бізнесу:У зв’язку з пандемією коронавірусу, шкіра наших рук страждає від частого та довготривалого миття, аби мінімізувати ризик зараження.

Як відомо, миття рук зменшує ризик зараження коронавірусом і запобігає поширенню інших вірусних захворювань. ВООЗ наполегливо рекомендує дотримуватися правил гігієни рук, однак наша шкіра від цього пересушується.

Окрім того, що шкіра рук втрачає свою еластичність від антисептиків і мила, багато жінок не одягають рукавички, коли миють посуд чи прибирають в будинку. Саме побутова хімія сприяє змиванню природного жирового шару. Тож зволожувати шкіру треба обов’язково.

Кожна жінка знає, що красиві руки – це запорука успіху і головна прикраса. Доглянуті руки є предметом особливої гордості для будь-якої жінки.

Насамперед, для миття рук використовуйте не сильно холодну воду і не надто гарячу. Фахівці рекомендують мити руки водою кімнатної температури, адже від холодної води шкіра рук лущиться і стає жорсткою, а гаряча вода знежирює шкіру.

Після довготривалого миття рук або після частого контакту шкіри рук з водою – користуйтеся кремом. Такий крем інтенсивно зволожить, загоїть тріщини та знімить роздратування.

Ванночки та маски для рук також добре впливають на загальний стан шкіри. Одна з найпростіших масочок, інгредієнти до якої є в кожному будинку, складається з оливкової олії та лимону.

Підігрійте 10 грамів олії на водяній бані, додайте чайну ложку соку лимона, і масажними рухами втирайте маскою шкіру рук. Вже за годину ви побачите ефект від такого зволоження.

Якщо у вас досить суха шкіра рук, то вам допоможе маска з натертих кабачків. До неї треба додати чайну ложку сметани і декілька крапель олії.

Щоб наситити шкіру корисними елементами – використовуйте бананову маску. Зробіть пюре з 1 банана, влийте до нього 5 грамів розтопленого вершкового масла і стільки ж розтопленого меду. Отриману масу нанесіть на шкіру рук, тримайте 30 хвилин.

Ну, звісно, всі ми знаємо про властивості масок з меду. Візьміть декілька чайних ложок меду, жовток та олію. Добре розітріть і нанесіть на 15 хвилин на шкіру рук.

Якщо у вас на руках є тріщини, а шкіра рук трохи огрубіла та стягнена – зробіть для рук ванночку. Досягнути ефекту вам допоможе сік квашеної капусти. Опустіть руки у таку ванночку на чверть години, і вже зовсім скоро зможете побачити довгоочікуваний результат. Після ванночки змастіть шкіру кремом.

Для роздратованої шкіри рук можна зробити ванночки з настою ромашки, кропиви або липи. Ванночка з висівок зробить вашу шкіру ніжною і шовковистою. Вам необхідно залити пів склянки висівок склянкою окропу, почекати, поки відвар охолоне до комфортної вам температури, і опустити туди руки на 5 хвилин, після чого ополоснути водою і витерти рушником.