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Як прибрати кутикулу не гірше за манікюрницю

Як прибрати кутикулу не гірше за манікюрницю
05:58 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Завдяки кільком секретам можна якісно прибрати кутикулу і вдома.

Насправді впоратися з цим завданням не складно, якщо знати деякі нюанси.

Зробіть ванночку для рук

Налийте у невелику ємність теплу воду (приблизна температура 33-37 градусів). Насипте туди сіль для ванни (або замініть її на будь-який засіб, який використовуєте для прийняття ванн) і можете додати кілька крапель ефірної олії. Занурте туди руки (важливо, щоб усі нігті вкривалися водою). Сидіть так 10-15 хвилин залежно від стану кутикули. Якщо ви відчуваєте, що вона дуже тверда, занурте руки ще на 5-7 хвилин. Воду, до речі, під час процедури можете міняти, якщо вона помітно охолола.

Нанесіть засіб для розм'якшення кутикули

Після ванночки протріть руки чистим рушником. Тепер нанесіть на волосся спеціальний пом'якшувач. Намагайтеся розподіляти засіб лише у межах нігтя, щоб не пошкодити шкіру на пальцях. Залежно від сили впливу й складу у різних засобів цієї категорії різний час витримки. Уважно вивчіть інструкцію і засічіть час аж до секунд, щоб не перетримати пом'якшувач (ви ж не хочете отримати подразнення?). Після цього змийте засіб за допомогою мила і знову гарно витріть руки.

Відсуньте кутикулу

Тепер за допомогою дерев'яної палички обережними і плавними рухами відсувайте кутикулу у бік основ нігтів. Робіть це плоским її кінцем, рухаючись від одного краю нігтя до іншого. Якщо кутикула досі тверда, занурте руку у воду ще на кілька хвилин і повторіть процедуру. Краще не використовувати одну паличку частіше одного разу — деревина має велику всмоктуючу здатність, і на ній швидко розмножуються бактерії.

Видаліть зайву кутикулу

Цей пункт можна пропустити — він стосується лише тих, хто ніяк не може відмовитися від обрізного манікюру. Вважається, що такий метод позбавлення від кутикули досить травматичний і підвищує ймовірність зараження крові. Ми рекомендуємо робити європейський манікюр (кутикулу просто відсувають). Але якщо ви все ж таки озброїлися щипцями для видалення кутикули, спробуйте створити максимально стерильні умови, продезінфікуйте інструмент, оброблювані зони. Потім обережно обріжте кутикули, які стирчать після розм'якшення. Будьте обережними і не робіть різких рухів, щоб не з'явилися задирки. Після процедури знову обробіть руки спиртовим засобом.

Догляд за шкірою рук вдома

Нанесіть олію для кутикули

Вітаємо, ви практично закінчили. Тепер важливо ретельно доглядати за кутикулою, щоб вона швидше відновилася і довше зберігала охайний вигляд. Відразу ж після процедури нанесіть на кутикулу і нігті зволожуючу олію, яка призначена для цієї зони. Крім того, не забувайте використовувати живильний крем для рук. Робіть це кілька разів на день, і зовнішній вигляд рук та нігтів радуватиме вас. До речі, не забувайте вдягати рукавички, виходячи на вулицю, якщо там температура нижча за 10 градусів. Намагайтеся мити посуд у гумових рукавичках.

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Маникюр, Кутикула, Нигти, Краса, Догляд за нігтями.
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