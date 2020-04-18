Які 13 незручних ситуацій існує у житті жінки

Новини шоу бізнесу:З тобою абсолютно точно траплялося щось таке, і ти мріяла провалитися крізь землю, правда?

Коли сходила, блін, за хлібцем

Уяви собі ситуацію: вчора було дуже добре і весело, а сьогодні легше померти. З дзеркала на тебе дивиться пом'ята панда з повною пащею мертвих котів — у всякому разі, смак у роті приблизно такий. І тобі дуже-дуже треба в магазин, бо похмілля — це штука сильніша вагітності, організм без оселедця в шоколаді погрожує померти прямо зараз. І аспірину, до речі, теж ніколи не виявляється. Загалом, ти вибігаєш на вулицю, накинувши кофтину прямо на піжаму, і першим ділом зустрічаєш його - колишнього.

Коли відчуваєш себе рабовласницею

О, ось воно, щастя! Новий, зовсім тобі не знайомий магазинчик з прекрасними платтячками! Або нова колекція, яка на вішалках виглядає так чудово, що хочеться негайно купити все. Ти набираєш купу речей, усамітнюєшься в примірювальній і розумієш, що на тобі все сидить ще гірше, ніж сідло на тій нещасній корові. Але панянки так просто не здаються! Ти підзиваєш консультанта і просиш його принести інший розмір, інший фасон, інший колір і ще ось той пояс, будь ласка, — і усміхнена дівчинка бігає за одягом приблизно 10-50 разів. А тобі як і раніше нічого не підходить. Але ти все одно купуєш купу речей, бо відчуваєш себе зобов'язаною. А потім ненавидиш себе. І її. І ці зелені штани з покемонами, які тепер будуть жити в шафі і дивитися на тебе докірливо.

Коли ти в сукні з глибоким декольте

В яке падає оливка і, здається, має намір там залишитися навічно. Дістати її непомітно абсолютно неможливо і не дістати теж не можна: підступна закуска в самий невідповідний момент висунеться і кокетливо підморгне оточуючим.

Коли ти прокинулася і думаєш: чи це було?

Коли прокидаєшся в смутно знайомій квартирі на абсолютно незнайомому ліжку, нерви вже починають дзвеніти і лопатися. І якщо в цей момент повернути голову і побачити поруч прекрасного незнайомця (або не прекрасного, що гірше, чи доброго друга, що зовсім кошмар) — то можна ще й почути, як в голові починають крутитися шестерні. Було чи не було? І якщо було, то що? В цей момент ти хапаєшся за труси і, виявивши їх на місці, заспокоюєшся!

Коли ти жінка-гепард

Бо ти вирішила, що твоя шкіра дуже бліда, і купила автозагар. І він, природно, пішов плямами і не змивається. А побачення вже сьогодні,....

Коли ти прокидаєшся, береш телефон і бачиш список вихідних дзвінків

І знову здрастуй, дорогий синдром! Коли напивалася в самоті, включала сопливу мелодраму і на самому не підходящему моменті хапала цю чортову трубку і дзвонила колишньому. І жодного разу ще не зважилася зателефонувати і дізнатися, про що, власне, була розмова. Бо в загальних рисах і так зрозуміло. І жахливо, жахливо соромно.

Коли колишній тобі передзвонює

О боже, ні! Нехай подруга візьме трубку і скаже, що ти поїхала волонтером в Камбоджу, а номер заповіла їй. Так, прямо сьогодні поїхала. Що-що? Сьогодні дзвонила? З аеропорту дзвонила, а що такого?

І ще один колишній тобі передзвонює

Телефон — найлютіший ворог дівчат. Бо, варто його прибрати в сумку, як він починає жити там своїм власним, абсолютно незбагненим життям. Дзвонить кому хоче і розсилає всім повідомлення про абирвалг. Найгірше, коли він дзвонить якомусь пану Колбасову, якого ти забула, як про страшний сон, ще в 2003 році. І ось Колбасов тобі передзвонює і радісним голосом запитує, навіщо ти дзвонила і не хочеш зустрітися. А тобі потрібно ввічливо відмовитися. Бо пан Колбасов лис, пузатий і одружений, має трьох дітей і працює менеджером.

Коли за вікном жовтень

І ти прийшла на роботу в штанях, які напередодні зняла разом з колготками. І тепер ці самі колготки понуро за тобою волочаться.

Коли ти вирішила прикрасити себе перед побаченням

Наприклад, наклеїти вії, щоб погляд став фатальним. Або нігтики, бо любиш короткі і квадратні, але думаєш, що чоловікам подобаються трохи довші і овальної форми. Є такий закон: все, що було наклеєно, має властивість відвалюватися в самий невідповідний момент. І будь впевнена — воно відвалиться. «У вас вус відклеївся», класика жанру.

Коли ти на вечірці береш у руки келих з червоним вином

Елегантно так підносиш до губ, робиш ковток, і в цей самий момент твій найкращий друг підкрадається до тебе ззаду і кричить у вухо: «Бу! Ха-ха-ха, злякалася?!» Ні, ти не злякалася. Стоїш ти і пускаєш криваво-червоні соплі і слюні, як новонароджений вампірчик.

Коли ти вранці відкриваєш свій "Фейсбук"

Так, ми знову читаємо тобі мораль про шкоду алкоголю. Питуща жінка жахлива! Особливо вранці. Особливо коли вона вранці відкриває ноутбук і, поки він завантажується, встигає нервово зжувати комір власної піжами. Бо вона пам'ятає, що вночі писала пост про те, що життя — біль, ніхто її не любить, целюліт на сідницях, а в душу слоник "покакав". Але ось чого вона в упор не пам'ятає, так це опублікувала пост або все-таки ні. Страшні, страшні хвилини. Фактично катарсис.