Кім Кардашян опублікувала відео свого повсякденного макіяжу (Відео)

Тепер вона вирішила розповісти та показати, як фарбується щодня. Б'юті-відео знаменитість опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.
Карантин – це можливість приділити більше часу догляду за собою. 39-річна знаменитість Кім Кардашян належить до числа тих жінок, які не перестають слідкувати за собою та кожного дня виглядають неперевершено. Представниця телесімейства продемонструвала підписникам, як робить фірмовий контуринг обличчя.
Для щоденного макіяжу Кім використовує косметику власного бренду KKW Beauty.
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I’m walking you step-by-step through a quick and natural makeup routine for staying home. (With unexpected cameo from North) I’m using some of my @kkwbeauty essentials: -Liquid Concealer in shade 7 -Baking Powder in shade 2 -Crème Contour & Highlight Set in Medium -Powder Contour & Highlight Palette in Medium -Classic Shimmers Blush Palette -Mascara -Nude 1.5 Lip Liner -90's Icon Matte Lipstick -Brightening Powder in shade 2
Покроковий фірмовий макіяж від Кім Кардашян:
Спершу Кардашян наносить тон. Після цього бере коректор та проводить ним по контуру обличчя.
За допомогою консилера висвітлює зону під очима, також трішки наносить його між бровами та на ніс. Для розтушування ліній використовує косметичний спонж.
Світлим відтінком пудри ще більше висвітлює зону під очима.
Брови розчісує і ретельно промальовує олівцем.
Олівець-коректор Кім використовує для того, щоб зробити ніс візуально вужчим, а скули – чіткішими. Після цього наносить легкий шар хайлайтера.
Щоки Кардашян виділяє рум'янами.
Вії зірка підкручує та фарбує тушшю. За допомогою палетки натуральних тіней робить виразнішим верхню повіку і розтушовує їх по складці. Нижню повіку підкреслює іншим відтінком, який має більш натуральний відтінок.
Для того, щоб виділити губи, Кім спершу використовує хайлайтер, потім профарбовує контур олівцем, виходячи за природню лінію губ. Поверх цього наносить помаду улюбленого кольору.
Завершує макіяж ще одним шаром світлої пудри під очима.