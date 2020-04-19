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Кім Кардашян опублікувала відео свого повсякденного макіяжу (Відео)

Кім Кардашян опублікувала відео свого повсякденного макіяжу (Відео)
13:38 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян полюбляє ділитися з прихильниками світлинами, на яких демонструє ідеальний макіяж.

Тепер вона вирішила розповісти та показати, як фарбується щодня. Б'юті-відео знаменитість опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

Карантин – це можливість приділити більше часу догляду за собою. 39-річна знаменитість Кім Кардашян належить до числа тих жінок, які не перестають слідкувати за собою та кожного дня виглядають неперевершено. Представниця телесімейства продемонструвала підписникам, як робить фірмовий контуринг обличчя.

Для щоденного макіяжу Кім використовує косметику власного бренду KKW Beauty.

Покроковий фірмовий макіяж від Кім Кардашян:

Спершу Кардашян наносить тон. Після цього бере коректор та проводить ним по контуру обличчя.

За допомогою консилера висвітлює зону під очима, також трішки наносить його між бровами та на ніс. Для розтушування ліній використовує косметичний спонж.

Світлим відтінком пудри ще більше висвітлює зону під очима.

Брови розчісує і ретельно промальовує олівцем.

Олівець-коректор Кім використовує для того, щоб зробити ніс візуально вужчим, а скули – чіткішими. Після цього наносить легкий шар хайлайтера.

Щоки Кардашян виділяє рум'янами.

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Вії зірка підкручує та фарбує тушшю. За допомогою палетки натуральних тіней робить виразнішим верхню повіку і розтушовує їх по складці. Нижню повіку підкреслює іншим відтінком, який має більш натуральний відтінок.

Для того, щоб виділити губи, Кім спершу використовує хайлайтер, потім профарбовує контур олівцем, виходячи за природню лінію губ. Поверх цього наносить помаду улюбленого кольору.

Завершує макіяж ще одним шаром світлої пудри під очима.

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Косметика, Instagram, Макияж, Ким Кардашьян.
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