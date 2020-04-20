Скачать
Понеділок, 20.04.2020
За кордоном від коронавірусу вилікувлись 50 українців
За кордоном від коронавірусу вилікувлись 50 українців
В Іспанії - найнижчий показник смертності за цей місяць
В Іспанії - найнижчий показник смертності за цей місяць
В Іспанії домовились дограти футбольний сезон
В Іспанії домовились дограти футбольний сезон
Великдень 2020: привітання у віршах та листівках
Великдень 2020: привітання у віршах та листівках

Поради для жінок, які хочуть щою чоловіки їх поважали

Поради для жінок, які хочуть щою чоловіки їх поважали
01:59 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Як показати чоловікові, що ви не будете терпіти приниження.

У сучасному світі людство відійшло від строгих патріархальних норм. Тому змусити чоловіка вас поважати не так вже складно. Розбираємося в тому, як це зробити.

Перший крок: перестаньте звинувачувати у всьому навколишніх

"Мій чоловік безвідповідальний", "мій супутник невихований", "він постійно зраджує мені", "він мене не поважає". Подивіться на це з іншого боку — з вашого. Цілком можливо, що чоловік думає, ніби його поведінка абсолютно нормально. Пора це міняти.

Саме тому важливо показувати вашому супутнику, чоловікові або партнерові, що ви не будете терпіти до себе негативного ставлення. Якщо ви хочете, щоб вас поважали, то саме так все і буде. Поведінка жінки визначає поведінку чоловіка стосовно неї.

Визначте кордони

Це дуже важливо робити з на початку відносин. Необхідно показати супутнику, де проходять межі, за які заходити категорично заборонено. Ці кордони можуть бути абсолютно різними, але вони мають бути, хоча б мінімальні.

Необхідно показати чоловікові, що ви не будете терпіти образ, зрад, егоїзму, обмеження свободи. Все це базові показники наявності самоповаги дами. Якщо цього немає, то велика ймовірність того, що чоловік не буде з повагою до вас ставитися. Так можна потрапити у вкрай токсичні відносини з тираном і ревнивцем.

Вибудувавши норми й межі, які не можна порушувати, ви створите ідеальні умови для фільтрації навколишніх людей. Поруч будуть залишатися тільки найкращі. Людям доведеться змінюватися, щоб увійти в ваше найближче коло або стати вашою другою половинкою.

Будьте непохитні

От ви сказали коханому чоловікові, що не потерпите негативного ставлення до себе або критики на очах у друзів. Він сказав, що зрозумів вас, і такої помилки більше не повториться.

Через пару місяців він знову так робить. Важливо не повторювати одні й ті ж слова, не сипати порожніми погрозами, а втілювати їх у життя. Ви можете залишити його, або щось ще. Він може погрожувати, тиснути на жалість, але не можна прощати йому того, що ви вже один раз пробачили. Чоловік, який себе поважає, зробить правильний висновок з першого разу.

Якщо чоловік хоче вашої любові, то він обов'язково буде змінюватися. Він перестане пити, піде на роботу, почне стежити за собою і так далі. Ваша непохитність змусить його або піти, або почати вас поважати й рахуватися з вашими простими та не захмарними вимогами. Чоловіки не будуть вас експлуатувати, ображати, розводити на гроші.

Кім Кардашян опублікувала відео свого повсякденного макіяжу (Відео)

Якщо ви піддаєтеся приниженню вашого супутника, то потрібно йти від нього. Не можна боятися пошуку чогось кращого і більш вартого. Це не егоїзм, а банальна повага до себе, яка породжує повагу навколишніх до вас.

Терпіти — це не любов, це не норма. Неповага чоловіка — це сущий кошмар, в якому, на жаль, живе безліч жінок. Якщо ви не хочете, щоб ваше життя було схоже на суцільне пекло, то треба поважати себе як особистість.

Потрібно взяти та подумати про те, що для вас важливіше всього. Визначте свій особистісний стрижень, який буде непорушний. Беріть приклад з чоловіків. Станьте трішки сильнішими, трішки твердішими. Вони не дають себе принижувати, так і ви не давайте цього робити їм.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Психология, Кохання, Чоловіки, Жінки, Поради, Стосунки.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В Іспанії домовились дограти футбольний сезон
02 Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 2,3 мільйона
03 За кордоном від коронавірусу вилікувлись 50 українців
04 На Житомирщині зафіксували п'яту смерть від коронавірусу
05 Онлайн-концерт за участю понад 100 виконавців зібрав $128 мільйонів для медиків
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Аваков: За три-чотири дні подолаємо житомирські пожежі
Аваков: За три-чотири дні подолаємо житомирські пожежі
У Маріуполі від коронавірусу одужала 95-річна жінка
У Маріуполі від коронавірусу одужала 95-річна жінка
Ще одна пожежа: у Тернополі горить велика площа очерету
Ще одна пожежа: у Тернополі горить велика площа очерету
Кім Кардашян опублікувала відео свого повсякденного макіяжу (Відео)
Кім Кардашян опублікувала відео свого повсякденного макіяжу (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся