Поради для жінок, які хочуть щою чоловіки їх поважали

Новини шоу бізнесу:Як показати чоловікові, що ви не будете терпіти приниження.

У сучасному світі людство відійшло від строгих патріархальних норм. Тому змусити чоловіка вас поважати не так вже складно. Розбираємося в тому, як це зробити.

Перший крок: перестаньте звинувачувати у всьому навколишніх

"Мій чоловік безвідповідальний", "мій супутник невихований", "він постійно зраджує мені", "він мене не поважає". Подивіться на це з іншого боку — з вашого. Цілком можливо, що чоловік думає, ніби його поведінка абсолютно нормально. Пора це міняти.

Саме тому важливо показувати вашому супутнику, чоловікові або партнерові, що ви не будете терпіти до себе негативного ставлення. Якщо ви хочете, щоб вас поважали, то саме так все і буде. Поведінка жінки визначає поведінку чоловіка стосовно неї.

Визначте кордони

Це дуже важливо робити з на початку відносин. Необхідно показати супутнику, де проходять межі, за які заходити категорично заборонено. Ці кордони можуть бути абсолютно різними, але вони мають бути, хоча б мінімальні.

Необхідно показати чоловікові, що ви не будете терпіти образ, зрад, егоїзму, обмеження свободи. Все це базові показники наявності самоповаги дами. Якщо цього немає, то велика ймовірність того, що чоловік не буде з повагою до вас ставитися. Так можна потрапити у вкрай токсичні відносини з тираном і ревнивцем.

Вибудувавши норми й межі, які не можна порушувати, ви створите ідеальні умови для фільтрації навколишніх людей. Поруч будуть залишатися тільки найкращі. Людям доведеться змінюватися, щоб увійти в ваше найближче коло або стати вашою другою половинкою.

Будьте непохитні

От ви сказали коханому чоловікові, що не потерпите негативного ставлення до себе або критики на очах у друзів. Він сказав, що зрозумів вас, і такої помилки більше не повториться.

Через пару місяців він знову так робить. Важливо не повторювати одні й ті ж слова, не сипати порожніми погрозами, а втілювати їх у життя. Ви можете залишити його, або щось ще. Він може погрожувати, тиснути на жалість, але не можна прощати йому того, що ви вже один раз пробачили. Чоловік, який себе поважає, зробить правильний висновок з першого разу.

Якщо чоловік хоче вашої любові, то він обов'язково буде змінюватися. Він перестане пити, піде на роботу, почне стежити за собою і так далі. Ваша непохитність змусить його або піти, або почати вас поважати й рахуватися з вашими простими та не захмарними вимогами. Чоловіки не будуть вас експлуатувати, ображати, розводити на гроші.

Якщо ви піддаєтеся приниженню вашого супутника, то потрібно йти від нього. Не можна боятися пошуку чогось кращого і більш вартого. Це не егоїзм, а банальна повага до себе, яка породжує повагу навколишніх до вас.

Терпіти — це не любов, це не норма. Неповага чоловіка — це сущий кошмар, в якому, на жаль, живе безліч жінок. Якщо ви не хочете, щоб ваше життя було схоже на суцільне пекло, то треба поважати себе як особистість.

Потрібно взяти та подумати про те, що для вас важливіше всього. Визначте свій особистісний стрижень, який буде непорушний. Беріть приклад з чоловіків. Станьте трішки сильнішими, трішки твердішими. Вони не дають себе принижувати, так і ви не давайте цього робити їм.