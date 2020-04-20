Скачать
Понеділок, 20.04.2020
За кордоном від коронавірусу вилікувлись 50 українців
За кордоном від коронавірусу вилікувлись 50 українців
В Іспанії - найнижчий показник смертності за цей місяць
В Іспанії - найнижчий показник смертності за цей місяць
В Іспанії домовились дограти футбольний сезон
В Іспанії домовились дограти футбольний сезон
Великдень 2020: привітання у віршах та листівках
Великдень 2020: привітання у віршах та листівках

Які помилки у макіяжі псують зовнішність

Які помилки у макіяжі псують зовнішність
02:27 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Як освіжити шкіру за допомогою макіяжу.

Макіяж — це ціле мистецтво. Тому наносити мейк-ап необхідно грамотно. Якщо зробити деякі помилки, то макіяж не прикрасить обличчя жінки, а навпаки, зіпсує зовнішність. Головне, що слід пам'ятати і чого дотримуватись, так це уникати помилок, які покажуть всі недоліки шкіри. Завдання макіяжу — приховати недоліки і підкреслити достоїнства. Ось помилки, які просто неприпустимі.

Надмірне використання тонального крему

Тональний крем допомагає приховати нерівності шкіри лише у тому разі, якщо він нанесений тонким шаром і ретельно розтушований. Якщо нанести крем занадто товстим шаром, то на обличчі буде справжня маска. Це створить відчуття неприродності.

Сяючий праймер для жирної шкіри і матуючий для сухої

Жирна шкіра відрізняється наявністю блиску, який з'являється через деякий час після нанесення макіяжу. Якщо додати до цього праймер з сяючим фінішем, то шкіра почне блищати ще більше.

Навпаки, для сухої шкіри не рекомендується використовувати матуючу основа. Вона тільки підкреслить сухість і лущення шкіри.

Велика кількість пудри

Все відбувається практично так само, як і з тональним кремом. Забагато пудри — це ефект маски. До того ж, шкіра відразу ж виглядає сухою. Стають помітні навіть найдрібніші зморшки. Тому з пудрою треба поводитися дуже обережно і акуратно, особливо це відноситься до жінок у віці 35+.

Контуринг

Останнім часом все більшою популярністю користується контуринг. Він допомагає створити враження запалих щік, а також правильних обрисів обличчя. Однак не всі жінки знають, що цей засіб ідеально підходить тільки для фотокамери. У реальному житті часто на шкірі залишаються так звані "смужки бурундука".

Кім Кардашян опублікувала відео свого повсякденного макіяжу (Відео)

Занадто темний тон крему

Щоб надати обличчю відтінок засмаги, деякі дівчата застосовують тональні крем більш темного відтінку, ніж слід. В результаті — жінка виглядає старше своїх років. Все тому, що темний тон надає шкірі втомлений вигляд, показує всі недосконалості. Також відразу ж видно контраст шкіри обличчя в порівнянні з шиєю. Шкіра на шиї стає ще світлішою, ніж є насправді. Відразу видно в'ялість і складки.

Треба прагнути до природності в макіяжі. Тоді шкіра виглядатиме свіжою, жінка візуально буде здаватися молодшою.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Макияж, Косметология, Визаж, Кометика, Поради.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В Іспанії домовились дограти футбольний сезон
02 Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 2,3 мільйона
03 За кордоном від коронавірусу вилікувлись 50 українців
04 На Житомирщині зафіксували п'яту смерть від коронавірусу
05 Онлайн-концерт за участю понад 100 виконавців зібрав $128 мільйонів для медиків
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Аваков: За три-чотири дні подолаємо житомирські пожежі
Аваков: За три-чотири дні подолаємо житомирські пожежі
У Маріуполі від коронавірусу одужала 95-річна жінка
У Маріуполі від коронавірусу одужала 95-річна жінка
Ще одна пожежа: у Тернополі горить велика площа очерету
Ще одна пожежа: у Тернополі горить велика площа очерету
Кім Кардашян опублікувала відео свого повсякденного макіяжу (Відео)
Кім Кардашян опублікувала відео свого повсякденного макіяжу (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся