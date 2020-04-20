Які помилки у макіяжі псують зовнішність

Новини шоу бізнесу:Як освіжити шкіру за допомогою макіяжу.

Макіяж — це ціле мистецтво. Тому наносити мейк-ап необхідно грамотно. Якщо зробити деякі помилки, то макіяж не прикрасить обличчя жінки, а навпаки, зіпсує зовнішність. Головне, що слід пам'ятати і чого дотримуватись, так це уникати помилок, які покажуть всі недоліки шкіри. Завдання макіяжу — приховати недоліки і підкреслити достоїнства. Ось помилки, які просто неприпустимі.

Надмірне використання тонального крему

Тональний крем допомагає приховати нерівності шкіри лише у тому разі, якщо він нанесений тонким шаром і ретельно розтушований. Якщо нанести крем занадто товстим шаром, то на обличчі буде справжня маска. Це створить відчуття неприродності.

Сяючий праймер для жирної шкіри і матуючий для сухої

Жирна шкіра відрізняється наявністю блиску, який з'являється через деякий час після нанесення макіяжу. Якщо додати до цього праймер з сяючим фінішем, то шкіра почне блищати ще більше.

Навпаки, для сухої шкіри не рекомендується використовувати матуючу основа. Вона тільки підкреслить сухість і лущення шкіри.

Велика кількість пудри

Все відбувається практично так само, як і з тональним кремом. Забагато пудри — це ефект маски. До того ж, шкіра відразу ж виглядає сухою. Стають помітні навіть найдрібніші зморшки. Тому з пудрою треба поводитися дуже обережно і акуратно, особливо це відноситься до жінок у віці 35+.

Контуринг

Останнім часом все більшою популярністю користується контуринг. Він допомагає створити враження запалих щік, а також правильних обрисів обличчя. Однак не всі жінки знають, що цей засіб ідеально підходить тільки для фотокамери. У реальному житті часто на шкірі залишаються так звані "смужки бурундука".

Занадто темний тон крему

Щоб надати обличчю відтінок засмаги, деякі дівчата застосовують тональні крем більш темного відтінку, ніж слід. В результаті — жінка виглядає старше своїх років. Все тому, що темний тон надає шкірі втомлений вигляд, показує всі недосконалості. Також відразу ж видно контраст шкіри обличчя в порівнянні з шиєю. Шкіра на шиї стає ще світлішою, ніж є насправді. Відразу видно в'ялість і складки.

Треба прагнути до природності в макіяжі. Тоді шкіра виглядатиме свіжою, жінка візуально буде здаватися молодшою.