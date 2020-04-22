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Як з рідких вій зробити пишні

Як з рідких вій зробити пишні
05:27 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Техніка нанесення туші на тонкі і рідкі вії, для надання їм об'єму.

Багато жінок помилково вважають, що для того щоб вії виглядали пишними і густими досить вибрати «правильну» туш. Професійні візажисти категорично не згодні з цією думкою. Звичайно, якість косметичного продукту дуже важлива, однак в доданні рідким віям додаткового об'єму першорядну роль грає саме техніка нанесення туші.

Якщо ви думали, що просто нанести туш на вії буде достатньо, то ми змушені вас розчарувати. Для ідеального ефекту необхідно засвоїти кілька правил. Нижче ми детально розписали їх і склали поетапну схему макіяжу рідких і тонких вій. Беріть на замітку і втілюйте в життя.

Підготуйте вії

Перш ніж фарбувати вії тушшю необхідно їх підготувати. Для цього вам знадобиться спеціальне пристосування під назвою керлер. Друга більш відома та зрозуміла назва цього інструменту — щипці для завивки вій. Після того, як з допомогою керлера ви створите звабливий вигин, припудріть вії пудрою, спеціальним праймером або присипкою.

Профарбуйте верхні вії

Щоб туш максимально рівномірно розподілилася по віях і тим самим надала їм візуальної густоти, починайте її нанесення від коренів. Зигзагоподібними рухами спрямованими вгору прочешіть вії пензликом, намагаючись фарбувати і розділяти кожну вію. Приділіть увагу і тонким волоскам, розташованим біля внутрішніх куточків очей, для цього використовуйте закруглену щіточку, придуману для фарбування «важкодоступних місць». Потім пройдіться по кінчиках вій, подовжуючи їх тушшю і розчісуючи щіточкою.

Профарбуйте вії з двох сторін

Саме цей лайфхак дозволяє власницям рідких вій добитися ефекту візуального збільшення об'єму. Не багато жінок знають, що профарбовувати вії потрібно з двох боків — згори і знизу, і це серйозне упущення. Нанесіть туш стандартним рухом знизу вій, а після, ніби розчісуєте, прокрасьте їх і з верхньої сторони.

Приділіть увагу нижнім віям

Часто представниці прекрасної статі воліють взагалі не фарбувати нижні вії тушшю, щоб уникнути ефекту павукових лапок. Однак для дівчат, яким «пощастило» бути володарками рідких вій, вкрай важливо фарбувати і нижній війковий ряд, інакше очі будуть виглядати занадто голими.

Які помилки у макіяжі псують зовнішність

Правильне рішення в цьому випадку — часткове фарбування вій. Для цього візуально розділіть нижній ряд вій на три частини — внутрішній край, центр, зовнішній край. Вибравши на кожній з ділянок найдовші вії, профарбуйте їх тушшю. Так ви створите ефект «лялькового» макіяжу і отримаєте потрібну густоту.

Завершення макіяжу

Ну і останній етап — це доведення мейкапу рідких вій до досконалості. Для цього візажисти рекомендують використовувати чисту щіточку для вій. Розчешіть нею кожен війковий ряд, таким чином, щоб розділити злиплі вії і прибрати грудочки, що утворилися. Ось і все, макіяж очей готовий!

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Макияж, Краса, Обличчя, Вії.
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