Як пофарбувати брови самостійно

Новини шоу бізнесу:Цю процедуру зможе самостійно виконати кожна жінка.

"Колосального значення зараз набувають брови", — говорила героїня фільму "Службовий роман" і була абсолютно права. Зараз, коли ви виходите на вулицю у масці, що закриває половину обличчя, уся увага прикута до ваших очей і брів. Як зробити брови яскравими за домашніх умов, читайте нижче.

Вибирайте гарну фарбу

Для фарбування брів вибирайте професійний барвник. Придбати його можна у спеціалізованих магазинах. Бажано, щоб це була фарба виробника, який давно зарекомендував себе на ринку. Це стосується і оксиду. До речі, краще за все у парі працюють оксид і фарба однієї марки.

Колір брів

За правилами, колір брів повинен бути максимально наближений до відтінку коренів волосся. Але тут все залежить від побажань: можливо, вам подобається більш насичений, менш теплий або холодний колір. Ми рекомендуємо змішувати відтінки барвників — це дозволить отримати живий, гарний, натуральний відтінок. У іншому разі колір буде плоским. Універсальної пропорції не існує, усе є індивідуальним, але найчастіше схема є такою: одна горошина найбільш інтенсивного відтінку (чорного), дві — менш насиченого (наприклад, світло-коричневого). Плюс декілька крапель оксиду.

Скільки тримати фарбу для брів

Час витримки залежить від структури волосся і ефекту, на який ви очікуєте від фарбування. Трапляється, що волосся товсте і довго вбирає фарбу, тому час витримки може збільшитися до 15 хвилин. У разі світлих, тонких волосків, фарба схоплюється швидше — 3-х хвилин витримки буде достатньо. Якщо ви ніколи самостійно не фарбували брови, під час першої спроби не тримайте фарбу довго: змийте її за допомогою ватяних дисків і води, оцініть результат. Якщо він, наприклад, вийшов теплим замість холодного, спробуйте змішати барвники по‑іншому і нанести ще раз. У колірних нюансах може бути досить складно розібратися, тому не перестарайтеся.

Якщо брови "перефарбовані"

Якщо відтінок сильно відрізняється від бажаного, заспокойтеся і не робіть різких рухів. Пам'ятайте, що відтінок після фарбування — максимально яскравий. З кожним вмиванням колір ставатиме більш м'яким. Якщо відтінок все ж таки бентежить, можна використати спеціальні ремувери, які видалять барвник зі шкіри. Знімайте фарбу м'якими, плавними рухами, не роблячи ніяких примочок.

Ще чотири поради

Ми не радимо знебарвлювати брови вдома, адже це вимагає професійного підходу і досвіду. Також не рекомендуємо перед фарбуванням користуватися автозасмагою, щоб виключити появу зеленуватого відтінку.

Фарбувати брови потрібно не частіше ніж раз на три тижні. Якщо хочеться яскравості, використовуйте засоби для макіяжу брів — тим більше, зараз на ринку величезна кількість продуктів з різною текстурою. За допомогою олівців, пудри для брів та ін. можна надати бровам будь-яку форму, у тому числі заповнити ділянки, де немає волосків — профарбовувати шкіру у цих місцях не рекомендуємо, адже це виглядає неохайно.

Фарбування брів краще робити перед корекцією, щоб додатково не подразнювати шкірний покрив, на якому можуть бути непомітні для очей пошкодження.

Використовуйте невеликий відсоток оксиду, щоб знизити ризик появи подразнення. Якщо з'явилися лущення або алергічні реакції, зверніться до лікаря.