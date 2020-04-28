7 чудес, які надають вам сексуальності

Новини шоу бізнесу:Вчені переконані, що очі або волосся - далеко не головні складові вашої привабливості.

Перше, що приходить в голову, коли ми думаємо про сексуальність - волосся, очі, ноги, груди. Але фізичні атрибути не є основними складовими нашої привабливості.

Почуття гумору, старанність, хоробрість - доведені наукою показники сексуальності.

Почуття гумору

Жінки знаходять смішних чоловіків більш привабливими, підтверджують дослідження французьких учених. Гарне почуття гумору вважається ознакою інтелекту.

Дивацтва

Є хороші новини для тих, у кого з жартами не склалося. Загальний стереотип про те, що чоловіки віддають перевагу покірних і скромних жінок, не завжди спрацьовує.

Австралійські вчені довели, що люди почали віддавати більшу перевагу так званим нонконформістським романтичним партнерам.

Рух проти течії, старанність і відхід від загальноприйнятих правил тільки вітається.

Задумлива

Заради експерименту дівчатам показували фото веселих чоловіків і відсторонених. Задума виявилася ще більш привабливою, ніж почуття гумору.

Це дослідження пояснює всю фанатичність жінок по відношенню до "поганим хлопцям".

Але перед тим, як надягати сумну маску, запам'ятайте, що цей трюк поширюється тільки на початкове статевий потяг до протилежної статі, каже канадський вчений Університету Британської Колумбії Алек Білл.

Сміливість

Здатність зважитися на те, чого ви боїтеся і бажання подолати невизначеність додадуть вам сексуальності.

Опитавши 10 тис людей, вчені Університету Південної Каліфорнії дізналися, що 75% респондентів віддають перевагу сміливості, ніж довірі. Адже так легше побачити недоліки партнера

Взаємність

Впевненість в тому, що зізнавшись партнеру в любові, ви отримаєте позитивну відповідь, робить його максимально привабливим для вас.

Так чому б не набратися сил і не зробити важливий крок?

Секрети

Перше побачення - суцільні нерви. Але є один спосіб, як змусити себе розслабитися і внести іскру в розмову.

Персональний обмін інформацією сприяє більшій емоційного зв'язку.

Наступного разу не бійтеся поділитися парочкою секретів, збуджуючи почуття прихильності у вашому партнерові.