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Які існують стереотипи про жіноче тіло

Які існують стереотипи про жіноче тіло
14:13 Сьогодні Телеграф update.com.ua Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:5 стереотипів, які вселяють жінкам про їх тіла.

Як стереотипи про тіло позбавляють жінок природної сексуальності

  • Груди повинны бути ідеальними

Мені потрібно говорити це знову? Мабуть, так: не у всіх жінок є груди, і не всі, у кого вона є, - жінки.

Мова знову про трансгендерів, але не тільки. Є група людей, про яку часто забувають і яка більше всіх вразлива перед цим стереотипом: жінки після мастектомії.

"Груди" не дорівнює "жінка", а ставлячи між ними знак рівності, суспільство створює стресову атмосферу для ракових хворих. Щоб зберегти життя, їм довелося втратити частину тіла. А ця частина нібито прямо вказує на приналежність до підлоги.

На цьому стереотипі спекулюють кампанії, які доносять інформацію про рак грудей. Ви знаєте, про що я: вся ця пінквошінг-пропаганда з браслетиками "Я (сердечко) груди". Але це "чоловічий погляд" - "male gaze", демонстрація жіночого образу з точки зору гетеросексуального чоловіка з упором на сексуальну об'єктивації.

У них був слоган "Збережи другу базу". Це бейсбольна метафора для фізичної близькості, де перша база - поцілунки, друга - петтінг, третя - оральний секс, четверта - статевий акт. Зрозуміло, для чого насправді створена груди, так? Забудьте про порятунок життя - будь-що-будь врятуйте груди, щоб було що тискати!

Будь-яка груди спочатку прекрасна, навіть якщо її вже немає. Вона може бути плоскою, обвислій, загостреною або асиметричною, і вона все одно в повному порядку.

Уявлення про те, що "гарна" груди повинна бути великою, круглою, пружною, з стирчать маленькими сосками по центру і без єдиної розтяжки - повна нісенітниця.

Груди і соски спрямовані вниз, щоб годувати немовля. Розтяжки виникають, тому що вона раптово і швидко збільшується в розмірі. Відня, волоски і рубці - звичайне явище, тому що груди покрита шкірою. І груди буде обвисати, тому що є така штука, як гравітація.

Проблема не в грудях, а в стереотипних очікуваннях.

  • Оргазм повинен виглядати, як в порно

Оргазм - це класно, і неважливо, як саме ви його досягаєте. Навіть якщо ви його не досягаєте, це теж класно.

Для людей з вагиной оргазми - мало не містика. Про них говорять так, ніби це кубик Рубика. Не уявляєте, скільки разів я спілкувалася з жінками, яким говорили, що з ними "щось не так" через те, як вони досягають (або не досягають) оргазму.

Правда в тому, що знання про це явище обмежені. Ми уявляємо собі незвичайний оргазм на межі непритомності, з криками, стисканням простирадлом і обов'язково при кожному статевому акті. А це дуже прикрашений стереотип.

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Багато людей з вагиной не можуть досягти оргазму від одного лише проникнення в неї. Деякі відчувають лише легке хвилеподібний задоволення, а не вибуховий оргазм. Хтось може відчувати кілька оргазмів поспіль, а іншим потрібен час, щоб фізично відновитися після оргазму подібно людям з пенісами. Деякі займаються сексом.

І все перераховане вище - це оргазм, як би він не виглядав.

  • Жир - це щось огидне, чого слід соромитися

Стоп. У кожної людини на цій планеті є трохи жиру на тілі. Якби його не було, ми б загинули.

Але незважаючи на це, існує необгрунтована культурна ненависть до жиру, клеймо "жирний" і дискримінація за розміром.

Ця дискримінація експлуатує і ущемляє повних людей, пронизує всі сфери людської взаємодії і соціальні інститути. Життя в суспільстві, яке ненавидить повних, породжує страх появи жиру на власному тілі.

І не дивно, що це особливо впливає на людей з яєчниками, багато з яких - жінки. Яєчники відповідають за вироблення естрогену - гормону, який бере участь в утворенні жирових відкладень, особливо на стегнах, сідницях, стегнах і грудях.

Штучно створений страх перед жиром прекрасно працює на капіталізм.

Взяти, наприклад, целюліт. Повністю вигадана "проблема". Він є у 98% людей з яєчниками - просто один із проявів жиру на тілі, зморщування поверхні шкіри. Це природне фізіологічне явище, "ліки" від якого, проте, зустрічаються на кожному кроці.

Ми патологізіруем жіночі тіла. Ми вигадуємо дисфункції і захворювання, яких немає. Ми панікуємо, викликаючи огиду до себе. Чого дивуватися, що кожна третя жінка не може досягти оргазму, тому що занадто зациклена на своєму зовнішньому вигляді.

  • У тіла не повинно бути фізіологічних функцій

Одного разу я почула історію про чоловіка, який після анального сексу виявив, що його член забруднився. Він іржав над цим з друзями, скаржився їм, що це було огидно, і вони всі погодилися, що його партнерка огидною.

Іншу історію про провальний сексі на одну ніч мені розповіла молода жінка. Коли вона робила мінет, партнер занадто сильно і різко натиснув на її голову, чим викликав блювотний рефлекс. Її знудило. Прямо на його ноги. В той момент їй хотілося провалитися крізь землю.

Я згодна: такі моменти бувають несподіваними і незграбними, але вони нормальні і природні.

Так, наші тіла роблять дивні речі. Ми кашляємо, чхаємо, ікаем, плюємося, пускаємо слюні, плачем. У нас буває відрижка, метеоризм, сечовипускання, дефекація, менструація, блювота, сквірт, виділення. Це все відбувається просто тому, що у нас є тіло.

Багато посоромилися б цих явищ під час сексу. Але це фізіологія, з якою ми стикаємося мало не щодня. Проблема не в ній самій, а в тому, що жінкам сказали вдавати, ніби її немає.

Існує стереотип, що жінки - це "прекрасна стать". Наша краса обгорнута в непорочність, божественну концепцію, а синонім їй - "чистота". Які вже тут фізіологічні потреби?

Цнотлива жінка повинна відмовляти собі в таких фізіологічних потребах, як секс і їжа. Зате чоловікам дозволено без обмежень насолоджуватися і тим, і іншим.

Але це несправедливо - очікувати від нас тілесної непорочності. Тому що її не існує. Негуманно закривати очі на здатності і потреби жіночого тіла. Однак це відбувається, коли жіночу сексуальність об'ектівізіруют, дивляться на жінку, як на річ або об'єкт, і все менше сприймають її, як людину.

Як нам виявляти свою справжню сексуальність, якщо ми відчуваємо ніяковість через зовнішнього вигляду і функцій свого тіла?

Важливі переваги для жінок під час карантину

Нам потрібно захиститися від ідей, які нам насаджують. Стерти їх і возз'єднатися з тілом, з нашим власним я.

Вирджи Товар одного разу написала: "Коли ми привчали жінок соромитися їх тіл, ми забираємо у них здатність відчувати сексуальне задоволення ... здатність користуватися їх сексуальної свободою".

Що ж, прийшов час відвойовувати цю свободу.

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Психология, Краса, Tilo, Жінки, Стереотипи.
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