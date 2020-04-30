Факти про основу жіночої краси

Новини шоу бізнесу:20 корисних фактів по догляду за шкірою обличчя.

Іноді просто вмитися недостатньо

Ось поради по догляду за шкірою, які вам коли-небудь знадобляться.

Регулярно використовуйте сонцезахисний засіб

Якщо ви проводите весь день у приміщенні, просто наносьте засіб з ранку (наприклад, перед виходом на роботу). Але якщо ви будете на відкритому повітрі, де є прямі сонячні промені, наносьте його кожні 2-3 години.

Від вугрової висипки допоможуть спеціальні пластирі

Це кращий спосіб позбутися вугрів без шрамів. Пластирі діють м'якше, ніж противугрові креми, прискорюють одужання і досить прозорі, щоб носити весь день.

Наносьте крем для очей підмізинним пальцем

Наносьте крем маленькими крапками від внутрішніх куточків очей до брів, щоб не занадто сильно давити на чутливі ділянки шкіри. Обирайте крем для очей, який поєднує властивості відлущування зі зволожуючими інгредієнтами, щоб забезпечити шкірі живлення, а не роздратування.

Навчіться розрізняти види вугрів

Комедони вимагають лікування саліциловою кислотою, а гормональні вугрі — препаратами на основі сірчаної.

Дізнайтеся про користь трьох основних кислот

Це альфагідроксикислота (АГК), бетагідроксикислота (БГК) і полігідроксикислота (ПВК). В поєднанні вони застосовуються для видалення мертвих частинок шкіри.

З'єднайте яблучний оцет з глиняною маскою, щоб позбутися від вугрів кістозних

Це найбільш стійка форма акне, від якої найважче позбутися. Головне — не чіпайте прищики пальцями!

Проявіть терпіння: дерматологічні засоби рідко дають миттєвий результат

Наприклад, саліцилове вмивання від акне діє не відразу, і це нормально. Головне розібратися, скільки потрібно часу, щоб ефект був помітний, інакше ви не зможете розпізнати марний засіб.

Спробуйте ретинол (вітамін а)

Це відмінний спосіб поліпшити колір обличчя, стимулювати вироблення колагену і зняти гіперпігментацію. Дерматологічні клініки пропонують спеціальні ретинолові процедури, але його також можна купити в аптеці.

Навчіться розбиратися в інгредієнтах косметики

Це допоможе вам безпомилково підібрати засіб, що підходить саме вам. Чим швидше ви навчитеся розбиратися в складі, тим швидше знайдете препарат саме для вашої шкіри.

Використовуйте роликовий гель для боротьби з окремими прищиками

Якщо ваше завдання — усунути не висип, а один нахабний прищ, скористайтесь роликовим гелем. Зазвичай гель містить саліцилову кислоту і натуральні екстракти, які одночасно живлять роздратовану шкіру і знімають почервоніння.

Обирайте тонер залежно від типу шкіри

Універсальних тональних засобів не існує! Для жирної і для сухої шкіри потрібні зовсім різні препарати.

Або використовуйте крем з екстрактом гамамелісу

Це гарний спосіб висвітлити і вирівняти колір шкіри, регулярно видаляючи відмерлі частинки шкіри. Крем не містить спирту, тому годиться для всіх типів шкіри. Тільки не забувайте про зволоження!

Не плутайте суху шкіру зі зневодненою

Якщо шкіра лущиться, червона і чутлива, то вона суха (тут потрібен пом'якшувальний крем). А якщо шкіра тьмяна, це свідчить про зневоднення (тут допоможе зволожуючий засіб).

Використовуйте відлущуючий засіб для вмивання 2-3 рази в тиждень

Цей простий, але важливий процес допомагає позбутися від мертвих клітин шкіри, прочистити забиті пори і забезпечити здоровий колір обличчя.

Жирний блиск можна видалити за допомогою ексфоліанта

Засоби для відлущення на основі гліколевої, молочної та саліцилової кислоти всього за десять хвилин знімають запалення вугрів, розгладжують тон шкіри і видаляють блиск.

Використовуйте нефритовий масажер для обличчя

У поєднанні з сироваткою він допомагає відлущувати, освітлювати і відновлювати роздратовану шкіру, надаючи обличчю свіже сяйво. Крім того, такий масаж допоможе розслабитися в кінці дня.

Не лягайте спати з макіяжем!

Найпростіший спосіб — використовувати для зняття макіяжу воду та гель для вмивання.Не лінуйтеся, інакше ви ризикуєте появою висипів на шкірі.

Дотримуйтесь порядку використання косметики

Наприклад, тонер наноситься після вмивання, але до зволожувача, інакше тоді це позбавлено сенсу.

Від обвітрених губ допоможе класична гігієнічна помада

Помада на основі ланоліну — незамінний засіб для зволоження будь-яких пересохлих ділянок. А якщо додати кокосове масло і вітамін E, шкіра буде надійно захищена.

Пам'ятайте, що косметику треба підбирати залежно від пори року

Влітку і навесні шкірі необхідні регулярні засоби для відлущення, тому що ви частіше потієте. У холодну погоду головна заповідь — зволожувати, зволожувати і ще раз зволожувати. Використовуйте зволожуючу сироватку перед кремом.