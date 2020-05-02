Донателлі Версаче-65: як мінялась зовнішність скандальної модельєрки

Новини шоу бізнесу:Провідним дизайнером іменитого бренду Versace знаменитість стала в 1997 році.

2 травня італійський модельєр Донателла Версаче, ключова фігура і головний дизайнер однойменного модного будинку Versace, святкує свій 65-й день народження.

Провідним дизайнером бренду знаменитість стала лише у 1997 році. За цей час молодша сестра Джанні Версаче, засновника модного будинку, прославилася не тільки як успішний модельєр і підприємець, але й зайняла своє місце серед найвідоміших жертв пластичних операцій. Ми поцікавилися, як змінилася законодавиця моди.

Донателла та її брат Джанні - майбутній засновник модного будинку Versace - народилися в родині фінансиста та кравчині-підприємниці. З відкриттям власного бренду Джанні зробив сестру PR-директором, відповідальним за фотосесії і рекламні компанії. Очолити її Донателлі довелося лише через 19 років після гучного вбивства брата.

Подейкували, що Джанні Версаче навмисно працював лише зі знайомими та близькими йому людьми. Модельєр нібито не довіряв стороннім.

У 90-х про модний будинок Versace знали вже у всьому світі. Бренд став випускати не тільки одяг, але й парфуми. До речі, одна з них - Blonde (Блондинка) - була присвячена якраз Донателлі Версаче.

Джанні Версаче застрелили в липні 1997-го поряд з його будинком в Майамі. Місцева поліція доволі скоро відшукала вбивцю, але чоловік втік. Вистежити злочинця вдалося кілька днів по тому, але як тільки копи взяли його кільце, той, недовго думаючи, наклав на себе руки.

Вбивство Версаче стало справжнім резонансом. І як того слід було очікувати, незабаром в суспільстві та пресі почали з'являтися різні чутки щодо смерті законодавця моди. Деякі навіть вважали, що замовником вбивства була сама Донателла Версаче, яка зажадала прибрати до рук бізнес-імперію брата.

Примітно, що жодна з версій, включаючи розмови про мафію, яка нібито відмивала гроші на бутиках Версаче, не була підтверджена. Але сьогодні ні для кого не секрет, що Донателла витратила купу грошей на те, щоб вилучити інформацію про Джанні з матеріалів слідства та навіть припинити поширення авторської книги-розслідування приватного детектива Франка Монте.

Сьогодні Донателла Версаче володіє 20% акцій компанії Versace, а от її дочка Аллегра успадкувала від дядька цілих 50%. Ще 30% належать Санто Версаче, ще одному брату Донателли.

Світ з цікавістю чекав перших кроків Донателли Версаче в якості головного дизайнера модного будинку. При цьому багато хто пророкував їй неминучий провал. Свою першу колекцію вона випустила вже через три місяці після смерті брата, і сприйняли її доволі стримано. Та модельєр вперто продовжувала працювати, випускала всі запущені раніше колекції і шукала свій власний стиль.

З роками їй вдалося повернути бренду колишній успіх. Донателла зробила нові моделі одягу менш сексуально агресивними, більш жіночними, практичними та зручними. При цьому продукція дома не вийшла за рамки стилю, створеного раніше його засновником.

Дотримуючись рекламних традиціям брата, Донателла запрошувала на шоу знаменитостей: Елтона Джона, Мадонну, Кетрін Зету-Джонс, Кейт Мосс... Без зірок перших ешелонів не обходився жоден показ. А завдяки зв'язкам Донателли з громадськістю, популярність лейбла впевнено росла в Європі та США.

За останні кілька років модельєр знялася в багатьох тематичних фільмах про моду, неодноразово ставала зіркою телевізійних шоу.