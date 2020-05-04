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Способи для глибокого очищення волосся в домашніх умовах

Способи для глибокого очищення волосся в домашніх умовах
01:01 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:Завдяки очищенню, волосся зміцнюється і починає швидше рости.

Доглядати за волоссям необхідно постійно. Регулярно повинні робитися маски для волосся, олійні обгортування. Однак волосся так само, як і шкіра, потребує глибокого очищення. Крім того, що очищається шкіра голови, волосся зміцнюється і починає рости швидше. Робиться процедура один раз в місяць. Багато жінок вважають за краще проводити глибоке очищення у професійному салоні. Не у всіх на це є кошти. Тому процедуру можна провести в домашніх умовах. При цьому результат при дотриманні всіх умов не буде гіршим.

Глибоко очистити волосся можна кількома способами. Ось найбільш поширені та ефективні.

Спеціальний шампунь

Сьогодні існують спеціальні шампуні, які призначені для глибокого очищення. Процес відбувається в три етапи:

  • Спеціально призначений для цієї мети шампунь допоможе розкрити лусочки волосся і проникне в них. Залишки хлору та заліза, а також морської солі будуть повністю вилучені. Після цього волосся готове для наступного етапу догляду.
  • На цьому етапі наноситься маска для волосся. Це може бути будь-яка маска, яка здатна збагатити волосся корисними речовинами.
  • Закінчується глибоке очищення застосуванням кондиціонера. Він закриває лусочки волосся, додає шовковистість.

Всі три етапи повинні виконуватися один за іншим у суворій послідовності.

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Активоване вугілля

Виявляється, активоване вугілля допомагає очистити не лише організм зсередини. Волосся також очищається за допомогою цього чарівного засобу. Як і в першому випадку, очищення відбувається в три етапи:

  • Волосся миється шампунем, підібраним для свого типу волосся.
  • 10 таблеток активованого вугілля подрібнюється в порошок. Потім вони змішуються з шампунем і водою в однакових пропорціях. Не варто боятися того, що волосся набуде чорного кольору. Він змиється.
  • На волосся наноситься будь-яка живильна маска. Після того, як вона змита, наноситься кондиціонер.

Біла глина

У цьому разі біла глина виконує роль головного очищаючого засобу, і маски одночасно. Спочатку волосся промивається. Потім біла глина розводиться водою. Тепла маса наноситься на волосся на півгодини. Цього часу цілком достатньо, щоб корисні речовини проникли глибоко і почали діяти. В кінці, як і в попередніх способах, наноситься кондиціонер.

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Чистота, Краса, Лікування, Жінки, Волосся, Догляд за волоссям.
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