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Поради для жінок, як правильно наносити тональну основу

Поради для жінок, як правильно наносити тональну основу
23:32 Нд, 3 Травень 2020 Телеграф ukr.media Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:Кожен тип шкіри можна зробити гарним за допомогою тонального крему.

Щоб тональна основа під макіяж робила шкіру більш свіжою, а вас — більш впевненими у собі, її треба наносити особливим чином. Способи дещо відрізняються і залежать від типу вашої шкіри.

Жирна шкіра

Якщо ваша шкіра належить до цього типу, не сумуйте. У вас гарна шкіра, просто ви дізнаєтеся про це після сорока п'яти років. Щоб не обтяжувати макіяж, користуйтеся лише рідкими тональними засобами. Ваші засоби зазвичай продаються у скляних баночках і тюбиках. Крем там дуже легкий. Він містить мало жирів і багато мікроскопічної пудри, яка абсорбує жир, що виділяється вдень. Перед придбанням уважно прочитайте склад засобу. Не буде зайвим побачити у ньому корінь солодки або екстракт насіння айви.

Наносьте засіб дрібними крапками, розподіляйте круговими рухами від центру обличчя до периферії. Наприкінці промокніть обличчя серветкою і зафіксуйте тон мінеральною водою. У сумку покладіть матуючі серветки. Виправляти мейк протягом дня краще з їх допомогою.

Запалена шкіра з розширеними порами і прищами

На деякий час відмовтеся від рідкого тонального засобу і перейдіть на компактну або тональну пудру. У ній ще більше пудри, ніж у рідких кремах. Якщо нанести її на чисту, добре підготовану шкіру, вона закриє пори і не дасть пилу у них забиватися. Це вбереже вас від нових запалень.

Краще використовувати мінеральну пудру — вона легка і не викликає алергії. Наносять її спонжем. Кращим вважається дрібнопористий з каучуку. Після кожного використання спонж промивається теплою водою і висушується. У іншому разі він стане джерелом бактерій, від яких власницям такої шкіри саме треба позбуватися.

Нормальна шкіра

Якщо ви є щасливою власницею гладкої шкіри з рівним природним тоном, вам достатньо буде скористатися денним тональним засобом. Зазвичай такі креми збагачені вітамінами і мінералами. Стежте, щоб тон засобу повторював природний відтінок шкіри. Наносьте його легкими прозорими мазками. Знімайте міцелярною водою.

Суха шкіра

Тут потрібен класичний тональний крем — з тих, що продаються у тюбиках. У них зазвичай багато жиру, води і вітамінів, включаючи вітамін А та вітамін Е. Таку шкіру треба підготувати, використовуючи зволожуючі і відверто жирні денні креми.

На суху шкіру тональний засіб наносять кінчиками пальців. Якщо шкіра настільки зневоднена, що за допомогою пальців засіб розподіляється погано, змочіть дрібнопористу губку у воді, ретельно відтисніть її і спробуйте виконати те ж саме з її допомогою. Не треба розмазувати вологою губкою крем у різні боки. Спробуйте обережно втерти його.

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Якщо шкіра надто чутлива, вичавіть горошину тонального крему на тильну сторону руки. Прямо на неї — таку ж за розміром горошину звичного денного крему. Змішайте їх і скористайтеся такою комбінацією. Щільність та інтенсивність кольору буде нижчою, ніж зазвичай, але шкіра стане свіжою і засяє.

Зріла шкіра

Тут підійдуть такі ж самі рідкі креми, що й для жирної шкіри. Але, звертаючи увагу на їх склад, треба шукати там хітин і пшеничний білок. Зверніть увагу також на тональні засоби нового покоління — з пігментами, що містяться у вологій оболонці. Вони заповнять зморшки і усунуть нерівності шкіри.

Наносити їх слід дрібними крапками, розподіляти кінчиками пальців. З'єднувати легкими круговими рухами по масажних лініях.

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Косметика, Краса, Жінки, Поради, Тональний крем.
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