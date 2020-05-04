Які інредієнти не варто додавати у ваші домашні маски

Новини шоу бізнесу:Деякі інгредієнти для масок можуть бути шкідливими для шкіри.

Домашні маски і обгортання можуть істотно поліпшити стан вашої шкіри або... завдати їй серйозної шкоди. Краще не використовуйте ці інгредієнти!

Харчова сода

Її часто додають до домашніх скрабів, пам'ятаючи про те, що ексфоліація — найважливіший процес у догляді за шкірою. У жодному разі не робіть так!

Сода — майже чистий луг, її pH — 9, у той час як pH нашої шкіри — від 4,5 до 5. Сода руйнує захисний бар'єр шкіри, залишаючи відкритим доступ для бактерій, що сприяє зневодненню шкіри та виникненню серйозних подразнень. Тож її не можна використовувати у масці для обличчя.

Лимон

Зворотний бік медалі — використання надто кислих інгредієнтів. Відомо, що pH лимона — 2, що означає, що його вплив на шкіру можна назвати виключно "окисленням". Зі шкільного курсу хімії ви пам'ятаєте, що будь-яке окислення є руйнівним.

Посмоктування лимонної скибочки здатне завдати істотної шкоди зубній емалі, тоді що вже говорити про шкіру. Крім того, використання лимона у якості косметичного інгредієнта підвищує фоточутливість шкіри, і ви ризикуєте отримати гіперпігментацію.

Зубна паста

Порада намазати прищик пастою на ніч, щоб на ранок від нього не залишилося й сліду, досі є досить популярною. І вона справді працює. Тоді чому ж не можна використовувати пасту у масках? Крім прищика зубна паста зневоднює і руйнує ліпідний бар'єр не лише у точці застосування, але і у зоні навколо неї. А якщо паста містить відбілюючі компоненти, ви взагалі ризикуєте отримати шкірний опік. Тож краще нанесіть на прищик олію чайного дерева.

Вазелін

Що ще не можна використовувати у масці для обличчя? Одноразове застосування вазеліну може бути корисним: шкіра швидко заповнює брак вологи, розгладжується і добре виглядає. Але вазелін має неприємну здатність потрапляти вглиб шкіри і накопичуватися там. Оскільки здатність притягувати при цьому не зникає, знаходячись у шкірному покриві, вазелін починає адсорбувати бруд, шкірне сало, бактерії... зрозуміло, так?

Перекис водню

Це чудовий дезінфектор. Перекис незамінний під час обробки дрібних ран, порізів і саден, але його не можна додавати у маску як засіб від прищів. Як сильний окислювач, він викличе у шкірі так званий оксидативний стрес: прискорить розмноження вільних радикалів і таким чином сприятиме старішанню шкіри.

Цукор

Це чудовий скраб для тіла. Цукор занадто грубий, щоб використовувати його у якості відлущуючого засобу для обличчя. Якщо вам подобається ефект, який дає скраб з цукру та оливкової олії під час обробки тіла, ви можете приготувати окремий коктейль і для обличчя, додавши у нього цукрову пудру.

Спирт

Він не лише вбиває захисний бар'єр шкіри, але і розчиняє оболонку клітин шкіри, змушуючи їх гинути раніше зазначеного часу, і при цьому не лущитися, а злипатися щільним мертвим шаром. Це призводить до закупорювання пір, надлишку шкірного сала, нездорового кольору обличчя і утворення комедонів.