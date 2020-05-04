Яким повинен бути мінімальний вміст повсякденної косметички

Новини шоу бізнесу:Яку косметику варто носити з собою на роботу.

Для кожної представниці прекрасної статі її косметичка є маленьким, але цінним скарбом. Саме важливістю цього предмета пояснюється те, чому дами скрізь і всюди носять з собою міні запас косметики. Справжня жінка здатна навіть в косметичку невеликого розміру помістити те, що не у всіх влізе в сумку, починаючи з улюбленого нічного крему і закінчуючи величезною палеткою тіней.

Звичайно, той різновид косметички, про який ми сьогодні поговоримо, не потребує такого розмаїття. Робоча косметичка — це такий собі «прожитковий мінімум», який завжди повинен бути під рукою дівчини. Отже, яку косметику потрібно носити з собою на роботу?

Тонізуюча косметика

До неї відноситься тональна основа, пудра і консилер. Вони необхідно в тому разі, якщо ви в силу якихось обставин не встигли нафарбуватися вдома і наносити макіяж доведеться в офісі. Оскільки тюбики у всіх цих засобів невеликі, то вони легко помістяться в компактній косметичці, і не будуть заважати під рукою.

Тіні для повік

Звичайно, брати з собою на роботу палетку з 20 різних відтінків тіней нема потреби. Досить придбати так звані тіні «однушки» і кинути їх у свою робочу косметичку на всякий випадок. Повірте, коли цей випадок станеться, ви будете неймовірно раді такій покупці і своїй передбачливості.

Олівець для очей

У даному разі йдеться не про підводку, а саме про олівець. Чому? Все дуже просто, олівець для очей є універсальною річчю (особливо якщо він коричневий), адже ним можна не лише підкреслити очі і намалювати стрілки, але і надати форму бровам і навіть зробити легкий контуринг. Якщо «набити» руку, то за допомогою тональної основи і лише одного олівця для очей можна створити повноцінний макіяж.

Туш для вій

Без туші не обходиться ні одна жіноча косметичка, і робоча не виняток. Щоб надати обличчю відпочилий вигляд, візуально збільшити очі і «розкрити» погляд, досить кілька помахів пензлем. Погодьтеся, це вагома причина носити мініатюрний тюбик туші з собою.

Губна помада або блиск

Залежно від того, чим ви користуєтеся, обов'язково поповніть свою робочу косметичку помадою або блиском для губ, а краще і тим і іншим. Оскільки робочий дрес-код прихильний до цього косметичного продукту, то тут ви можете трохи розслабитися і вибрати прозорий блиск, ніжно-рожеву помаду або червону помаду.

Серветки для зняття макіяжу

Закриває наш список обов'язкових речей в косметичці — серветки для демакіяжу. Вони згодяться на випадок, якщо макіяж зіпсувався, не підходить для відповідного робочого заходу або ваша шкіра просто втомилася від шару косметики, і ви хочете дати їй подихати. У робочій косметичці зручно зберігати серветки-«одинаки». Вони випускаються в індивідуальних упаковках, не займають багато місця і їх завжди можна носити з собою.