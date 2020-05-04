Скачать
Понеділок, 04.05.2020
В Україні карантин продовжать до 22 травня, але з пом'якшенням
В Україні карантин продовжать до 22 травня, але з пом'якшенням
Українець врятував 20-річного поляка, який тонув в озері
Українець врятував 20-річного поляка, який тонув в озері
Чемпіон світу Йоганнес Бе залишиться в спорті до Олімпіади-2026
Чемпіон світу Йоганнес Бе залишиться в спорті до Олімпіади-2026
Інструкція, що робити, для отримання допомоги по частковому безробіттю
Інструкція, що робити, для отримання допомоги по частковому безробіттю

Яким повинен бути мінімальний вміст повсякденної косметички

Яким повинен бути мінімальний вміст повсякденної косметички
14:26 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:Яку косметику варто носити з собою на роботу.

Для кожної представниці прекрасної статі її косметичка є маленьким, але цінним скарбом. Саме важливістю цього предмета пояснюється те, чому дами скрізь і всюди носять з собою міні запас косметики. Справжня жінка здатна навіть в косметичку невеликого розміру помістити те, що не у всіх влізе в сумку, починаючи з улюбленого нічного крему і закінчуючи величезною палеткою тіней.

Звичайно, той різновид косметички, про який ми сьогодні поговоримо, не потребує такого розмаїття. Робоча косметичка — це такий собі «прожитковий мінімум», який завжди повинен бути під рукою дівчини. Отже, яку косметику потрібно носити з собою на роботу?

Тонізуюча косметика

До неї відноситься тональна основа, пудра і консилер. Вони необхідно в тому разі, якщо ви в силу якихось обставин не встигли нафарбуватися вдома і наносити макіяж доведеться в офісі. Оскільки тюбики у всіх цих засобів невеликі, то вони легко помістяться в компактній косметичці, і не будуть заважати під рукою.

Тіні для повік

Звичайно, брати з собою на роботу палетку з 20 різних відтінків тіней нема потреби. Досить придбати так звані тіні «однушки» і кинути їх у свою робочу косметичку на всякий випадок. Повірте, коли цей випадок станеться, ви будете неймовірно раді такій покупці і своїй передбачливості.

Олівець для очей

У даному разі йдеться не про підводку, а саме про олівець. Чому? Все дуже просто, олівець для очей є універсальною річчю (особливо якщо він коричневий), адже ним можна не лише підкреслити очі і намалювати стрілки, але і надати форму бровам і навіть зробити легкий контуринг. Якщо «набити» руку, то за допомогою тональної основи і лише одного олівця для очей можна створити повноцінний макіяж.

Туш для вій

Без туші не обходиться ні одна жіноча косметичка, і робоча не виняток. Щоб надати обличчю відпочилий вигляд, візуально збільшити очі і «розкрити» погляд, досить кілька помахів пензлем. Погодьтеся, це вагома причина носити мініатюрний тюбик туші з собою.

Способи для глибокого очищення волосся в домашніх умовах

Губна помада або блиск

Залежно від того, чим ви користуєтеся, обов'язково поповніть свою робочу косметичку помадою або блиском для губ, а краще і тим і іншим. Оскільки робочий дрес-код прихильний до цього косметичного продукту, то тут ви можете трохи розслабитися і вибрати прозорий блиск, ніжно-рожеву помаду або червону помаду.

Серветки для зняття макіяжу

Закриває наш список обов'язкових речей в косметичці — серветки для демакіяжу. Вони згодяться на випадок, якщо макіяж зіпсувався, не підходить для відповідного робочого заходу або ваша шкіра просто втомилася від шару косметики, і ви хочете дати їй подихати. У робочій косметичці зручно зберігати серветки-«одинаки». Вони випускаються в індивідуальних упаковках, не займають багато місця і їх завжди можна носити з собою.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Косметика, Косметичка, Жінки, Поради.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Розвідка США розповіла звідки вийшов Covid-19
02 Понад 8 мільйонів українців отримають пенсію по-новому
03 В Одеській області побудують місто-курорт, де буде 80 готелів
04 Барселона розглядає варіант обміну хорватського півзахисника Івана Ракитича
05 Apple і Google розробили сервіс моніторингу за хворими на Covid-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Янукович не зʼявився до ДБР, його повторно викликали на допит
Янукович не зʼявився до ДБР, його повторно викликали на допит
Окупанти відкривали обстріл біля чотирьох населених пунктів на Донбасі
Окупанти відкривали обстріл біля чотирьох населених пунктів на Донбасі
Уряд вирішує продовжувати карантин до 22 травня
Уряд вирішує продовжувати карантин до 22 травня
На коли краще не брати відпустку
На коли краще не брати відпустку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся