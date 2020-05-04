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Кавова гуща для краси вашого тіла: кращі рецепти

Кавова гуща для краси вашого тіла: кращі рецепти
15:47 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:Кавова гуща здатна зробити вас гарнішою, якщо правильно її застосовувати.

Щоб кава була максимально корисною для вашого здоров'я, варто варити її на основі очищеної води, пити без цукру (і тим більше його замінників), за можливості не додавати солодких сиропів і не супроводжувати напій солодкими десертами. А от щоб вона була корисною для краси теж, ось як можна використовувати гущу, що залишилася.

Поліпшити колір волосся

Якщо у вас темне волосся і ви хочете зробити колір ще більш насиченим, можна зробити кондиціонер для волосся. Для цього одну-дві чайних ложки охолодженої кавової гущі додайте до порції кондиціонера для волосся і нанесіть на вимите волосся. Почекайте п'ять хвилин і змийте прохолодною водою. Увага! Для світлого волосся такий "кондиціонер" використовувати не варто.

Додати блиск волоссю і стимулювати його зростання

Щоб волосся було блискучим і активніше зростало, один-два рази на місяць можна проводити процедуру пілінгу шкіри голови: нанесіть кавову гущу на шкіру голови і протягом 60 секунд як слід розтирайте кінчиками пальців. Потім змийте прохолодною водою і завершіть миття, як зазвичай — шампунем і кондиціонером для волосся. Часточки зерен допоможуть видалити відмерлі клітини шкіри голови, а кофеїн стимулюватиме зростання волосся і змусить цибулини "прокинутися".

Пом'якшити шкіру губ

Якщо у вас почали тріскатися губи, спробуйте скраб з кавової гущі і меду. Змішайте по половині чайної ложки кожного з інгредієнтів, нанесіть на шкіру губ і втирайте протягом 30 секунд м'якими круговими рухами. Потім видаліть залишки м'якою губкою і нанесіть пом'якшувальний бальзам.

Проти набряків під очима

Темні кола та набряки під очима можуть з'являтися через нестачу сну, втому, алергію і генетику. Щоб прибрати їх, нанесіть охолоджену кавову гущу на область під очима, потримайте 10 хвилин і як слід змийте теплою водою. Кофеїн звужує кровоносні судини, через що набряки і синці зникають буквально самостійно.

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Для очищення та освітлення шкіри

Змішайте дві столових ложки кавової гущі з такою ж кількістю оливкової олії, нанесіть на шкіру обличчя (уникаючи області навколо очей) і обережно помасажуйте шкіру протягом 30 секунд. Видаліть залишки м'якою серветкою і подивіться, якою чистою та сяючою стане ваша шкіра!

Для боротьби з целюлітом

Кофеїн прискорює процес спалювання жиру, а ще стимулює кровообіг, тим самим сприяючи зменшенню симптомів целюліту. Тому скраб на основі кавової гущі може стати відмінним засобом боротьби з "апельсиновою кіркою". Змішайте у рівних пропорціях кокосове масло та кавову гущу і наносьте її на проблемні ділянки, активно розтираючи протягом однієї-двох хвилин. Якщо робити таку процедуру двічі на тиждень, вже через місяць можна помітити відмінний результат.

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Краса, Жінки, Кава, Догляд, Кавова гуща, Рецепти для догляду.
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