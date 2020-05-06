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Які помилки роблять жінки, коли роблять макіяж

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Які помилки роблять жінки, коли роблять макіяж
06:35 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Правильно нафарбовані губи надають жінці особливий шарм.

Обережно нафарбовані губи завжди завершують макіяж і роблять жінку привабливішою. Проте багато представниць прекрасної половини людства не знають, як правильно нафарбувати губи, не дотримуються підготовчого етапу. Тому допускають ряд помилок, за яких губи виглядають не занадто привабливо. Ось найпоширеніші помилки. Про них деякі жінки навіть і не здогадуються.

Не відлущують омертвілі частинки

Виявляється, деякі дівчата не чули про те, що губи треба відлущити перед тим, як наносити помаду. Якщо цього не зробити, то помада не ляже рівно. Звідси нерівномірне нанесення і шорстка поверхня губ. Крім того, навіть колір помади на відлущених губах виглядає по-іншому.

Звичайна зубна щітка допоможе зняти з губ ороговілі частинки, тим самим покращуючи кровообіг і стан губ.

Не зволожують

Ще одна помилка, якої припускаються жінки, не зволожують губи перед нанесенням помади. Це неправильно, оскільки на зволожених губах помада тримається довше і зберігає свій колір.

Косметологи рекомендують відразу після злущення перейти до зволоження.

Не використовують базу

Якщо на шкіру жінки почали наносити базу, то на губи ні. Через те, що не наноситься база, помада швидко стирається. Також вона не лягає так рівно, як на базу.

Не користуються обведенням

Чомусь побутує думка, що обведення для губ вже застаріла процедура. Слід зауважити, що застарілими вважається помада та обведення різних кольорів, які дуже відрізняються.

Які жіночі знаки завжди досягають успіху

Якщо олівець підібраний правильно, то він допоможе зробити контур губ виразнішим. Також за допомогою підводки можна створити відчуття об'ємних губ. Ще контур допомагає помаді зберегтися в її первісному вигляді, вона не «розтікається».

Вибирають не свій відтінок

Як відомо, колір помади підбирається індивідуально. При цьому враховуються колір шкіри, волосся, привід і особисті переваги. Виходячи з цього, необхідно вибирати той чи інший колір. Помилка в тому, що найчастіше помада придбана лише тому, що її колір сподобався господині. Про те, чи підійде їй цей колір, жінка не подумала.

Якщо знати ці помилки та не здійснювати їх, то губи стануть тим акцентом, який завжди буде залучати до себе увагу. Варто пам'ятати, що саме правильно нафарбовані губи надають жінці особливий шарм.

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