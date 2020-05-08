Вісім звичок перед сном, які допоможуть зберегти молодість

Новини шоу бізнесу:Підтримувати молодість шкіри можна за допомогою вечірніх звичок.

Молодість не можна повернути, але можна затримати — якщо, звичайно, ставитися до себе з належною турботою, увагою і дотримуватися лише корисних та правильних звичок. І навіть якщо вдень ви захищаєте свою шкіру менше, ніж варто було б, спробуйте надолужити згаяне ввечері — адже саме уві сні клітини оновлюються і борються зі старішанням максимально активно. Виробіть ці корисні вечірні звички сьогодні — щоб, побачивши у дзеркалі через 20 років досі молоду і гарну жінку, сказати собі сьогоднішній "спасибі!".

Завжди знімайте косметику перед сном

Перед тим, як лягти спати, обов'язково видаліть залишки косметики, денного захисного засобу і шкірного сала, яке вироблялося протягом дня. Якщо ви будете нехтувати цим простим правилом, ваша шкіра може стати тьмяною, з'являться прищі і подразнення, а вії стануть ламкими. Маленький лайфхак для тих, хто по-справжньому втомлюється до вечора: тримайте на тумбочці, що біля ліжка, упаковку серветок — і ви зможете "вмиватися", не встаючи з ліжка.

Ретельно підбирайте антивікові засоби

Зараз найбільш ефективним засобом, який захищає шкіру від зовнішнього впливу, допомагає їй зберігати пружність, залишається ретинол. Але у нього є один серйозний недолік — цей похідний вітаміну А може бути занадто агресивним. Він може викликати подразнення і навіть сушити шкіру, що, звичайно, не піде їй на користь. Що ж робити? Косметологи радять починати антивіковий догляд з найбільш м'яких засобів з мінімальним вмістом ретинолу — щоб поступово "привчити" шкіру до цього засобу. І, звичайно ж, припиняти застосування у разі появи будь-якого, навіть незначного подразнення.

Добре зволожуйте шкіру

Зволожуючі креми і лосьйони — це просто відмінно, але тим, хто має серйозний намір зберегти молодість шкіри на максимально тривалий термін, косметологи радять вдатися до більш потужного засобу. А саме — до зволожуючих масок для сну. Для кращого ефекту фахівці радять використовувати їх, попередньо нанісши на обличчя антивіковий крем — так засіб буде глибше потрапляти у шкіру і краще впливати на неї.

Спіть правильно

Навіть поза, у якій ви спите, може впливати на стан вашої шкіри. Косметологи радять навчитися спати на спині, щоб обличчя мінімально контактувало з подушкою. Ну, а якщо ви звикли до інших поз, хоча б намагайтеся змінювати їх щоночі.

Подбайте про повітря

Якщо ваша шкіра є дуже сухою, можливо, уся річ у тім, що у повітрі у вашій спальні недостатньо вологи. Особливо актуальною ця проблема є у осінньо-зимовий період, коли центральне опалення не лише прогріває, але і висушує повітря у наших квартирах. Можна придбати зволожувач повітря і вмикати його перед сном, а можна просто поставити у спальні великі ємності з теплою водою — цей простий спосіб може бути дуже ефективним.

Обмежте алкоголь

Якщо ви звикли випивати трохи вина або інших алкогольних напоїв під час вечері, то намагайтеся обмежуватися одним келихом — алкоголь виводить вологу з нашого організму, зневоднюючи його. Крім того, алкоголь погано впливає на наш сон — а саме повноцінний нічний відпочинок допомагає оновленню клітин шкіри і захищає їх від впливу вільних радикалів.

...І сіль

Чим менше солі буде у вашій вечері, тим краще: надлишок натрію може призвести до набряків та затримки зайвої рідини у клітинах. Не треба так!

Не забувайте про руки

Щовечора, лягаючи спати, наносьте на руки зволожуючий крем, а на губи — зволожуючий бальзам. Навіть якщо протягом дня ви не забуваєте про ці важливі процедури, все одно варто повторити їх ввечері — адже зайві вісім годин зволоження точно не зашкодять!