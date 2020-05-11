Кращі жінки за знаком Зодіаку

Новини шоу бізнесу:Яка жінка буде найвірнішим другом в багатство і бідність, добро і зло, у хворобі й здоров'ї, а з якою краще не зв'язуватися в принципі – розповість Гороскоп.

Овен

Овен — дружина-суперниця. Дівчина-Овен — сильна жінка, і всякі слабаки чоловіки їй не потрібні. Їй потрібен сильний чоловік, стійкий боєць, здатний витримати щоденний міні-апокаліпсис: темперамент жінки-Овна — розвага не для всіх, прямо скажемо. Тому, коли Овен знаходить чоловіка, здатного це витримати, вона негайно стає золотком і виходить за нього заміж. А потім починається найцікавіше: боротьба була рівна, боролися два Овна. Ніхто ніколи не переможе, тому що і Овен, і її чоловік будуть прокачувати силу нескінченно і до срібного весілля, мабуть, отримають медальки з написом: «Сила. Рівень: бог». Але не заспокояться.

Телець

Телець — дружина-мотиватор. Мотиватор вісімдесятого левела. Жінки-Тельці зазвичай виходять заміж за симпатичних раздолбаєв, тому що раздолбаев дуже приємно любити: з ними завжди весело. Але любов любов'ю, а їсти хочеться завжди. А панночці-Тельцю хочеться не тільки їсти, але ще й платьюшко. І будиночок. І машинку. І щоб все їй заздрили. Тому роздовбай, що попався в руки Тельця, дуже швидко знайомиться з широким асортиментом її мотивуючих технік: вона віртуозно пиляє. Вона геніально маніпулює. Вона майстерно шантажує. І так, голки під нігті заганяти вона теж уміє. Ну, зате роздовбай незабаром стане багатим і успішним. Якщо виживе.

Близнюки

Близнюки — дружина-дзеркало. Майже містична сутність, таємнича і небезпечна. Є жінки, поряд з якими чоловік бачить себе чудовим героєм, є жінки, поряд з якими чоловік відчуває себе невдахою, а є дівчата-Близнюки. Вони знають, хто він такий насправді. Прикидатися марно: Близнюки дивляться в саму суть, годують з рук чужих внутрішніх чудовиськ і чешуть за вушком. Саме тому панянки-Близнюки — найщасливіші дружини: знати про себе все найпотаємніше готові тільки дуже, дуже гарні чоловіки. Святі люди, по суті. Так, точно святі: як-то ж вони терплять внутрішніх чудовиськ Близнюків, ім'я яким — легіон.

Рак

Рак — ідеальна дружина. Панночку-Раку не так-то просто вмовити на заміжжя, але, якщо вже вдалося, вона проявить себе у всій красі: вона розумниця, красуня, господиня. Ідеально веде будинок, бездоганно вирощує діточок, дружить з родичами чоловіка. Завжди підтримає коханого, завжди йому догодить. Тому що сім'я — це головне. Головне, вона сказала! А хто буде манкірувати своїми сімейними обов'язками, того вона візьме сталеву клешнею за деяке місце. І покаже паршивцу, де раки зимують!

Лев

Левиця — дружина-королева. Заміж Левиці виходять тільки за тих, хто в змозі забезпечити їм царство відразу та негайно. Ну і потім все життя завойовувати славу своєї королеви нові землі і множити армію вірних васалів. Саме тому жити з Левицею, в принципі, дуже зручно: чоловік з завоевательскими амбіціями — це сильний чоловік, а Левиця не терпить поруч із собою ніяких конкурентів. Тому кожен повинен займатися своєю справою: Левиця — блищати, чоловік Левиці — забезпечувати їй все, що для цього необхідно.

Діва

Діва — розумна жінка. Дуже розумна. З біса розумна! Вона все розуміє, їй ніколи і нічого не потрібно пояснювати. З нею можна поговорити про все. Вона завжди підтримає, завжди дасть мудру пораду. Вона і кохана, і кращий друг, тому у чоловіків Дів зазвичай не буває друзів. І їм, бідолахам, немає навіть кому поплакатися, коли на Діву нападає дурь. Адже коли на Діву нападає дурість, вона використовує свій гігантський мозок, щоб як можна витончено виколупати чоловікові його ніжні, м'які мізки. Але потім вона вибачиться, звичайно, та визнає, що була неправа. Як всяка розумна жінка.

Терези

Терези — дружина-котик. Миле, чарівне, безпосередня, але абсолютно марна в побуті істота. З іншого боку — що за будинок без котика? Порожній, холодний будинок, нехороша квартира. І, до речі, котики не таки прості, як вам здається: якщо панночку-Терези не пестити, не плекати, не носити на ручках і не дозволяти їй займати все ліжко — вона образиться і піде без шапки в ніч холодну. І марно питати її, що не так, тому що: «Ой, все!»

Скорпіон

Скорпіон — дружина-відьма. Справжня відьма, без жартів. Причарує будь-якого, а потім начаклує йому славу, успіх і багатство. Чоловікові панянки-Скорпіона всі заздрять: вона неймовірна красуня, вона приголомшливо сексуальна, вона розумна, вона — втілення ідеальної жінки. А чоловік Скорпіона — втілення ідеального чоловіка: він розумний і харизматичний, і взагалі неймовірно крутий. Ну тому, що діватися йому, по суті, нікуди: «Домінуй і принижуй!» — ось життєве кредо панянки-Скорпіона, а хто не вижив — той не джигіт. Се ля ві.

Стрілець

Стрілець — бойова подруга: з нею можна в огонь, і в воду і в розвідку. За спиною чоловіка ховається тільки тому, що звідти зручніше подавати йому патрони. Так, важливо розуміти, що чоловікові Стрільця дійсно завжди потрібні патрони. По перше, йому потрібно відстрілювати конкурентів, яких абсолютно не турбує той факт, що дівчина-Стрілець ніби заміжня. А по-друге, треба ж якось рятуватися під час сімейних сварок. Хоча, будемо чесними — відстрілюватися від розгніваної жінки-Стрільця марно. Не факт навіть, що допоможе розривна граната. От хіба що жалібний крик «Я у всьому винен, а ти права, права, люба!».

Козеріг

Козеріг — принципова дружина. У панянки-Козерога є чітке уявлення про те, яким повинен бути шлюб, і вона ні на крок від нього не відступить. Тому Козероги ніколи не виходять заміж за кого попало з якоїсь там дурної любові. Панянки-Козероги прекрасно знають, що шлюб буде щасливим тільки в тому випадку, якщо подружжя виліплені з тіста. Проблема в тому, що сама Козеріг зовсім не з тіста, а, швидше, з твердих порід дерева. І свого Буратину, будьте впевнені, вона допрацює до ідеалу — нехай навіть і сокирою. Правда, в процесі тріски будуть летіти і збивати з ніг випадкових свідків, але потім у родині Козерога запанує мир і лад на віки вічні. Амінь.

Водолій

Водолій — дружина Шредінгера. Начебто вона є, але в той же час її як би і нема. У тому сенсі, що в холодильнику панянки-Водолія щодня здійснюють суїцид гризуни, з каструлі, забутої на плиті, чоловіку Водолія імпозантно підморгують макарони, а кіт не завжди може залізти в свій горщик без альпіністського спорядження. А все тому, що Водолій вважає: життя занадто коротке, щоб витрачати його на низовинний побут. Сімейне життя — це радість, сміх і веселощі! Так що чоловікові з жінкою-Водолієм ніколи не нудно. Чесно сказати, він, бідолаха, ледве встигає отямитися між двома сеансами нестримних веселощів.

Риби

Риби — дружина-актриса. Чоловік ніколи не знає, про що вона думає насправді, і, природно, поняття не має, чим вона весь день займалася. А ось йому самому завжди є чим зайнятися: по перше, він все життя намагається розгадати, що ж таке насправді його мила. А по-друге, він повинен працювати кам'яною стіною, добувачем, господарем, коханцем і цікавим співрозмовником. Тому що, якщо Рибку не забезпечувати, не захищати, не ублажати, не розважати і не кидати до її ніг дари — вона вільнет хвостом і давай до побачення. Ви запитаєте, що робить у шлюбі сама Риба? О, найскладніше. Вона Прикрашає Собою Буття. Не покладаючи рук буквально.