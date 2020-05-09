Чоловікам більше цінують, коли жінка ставить себе на перше місце

Новини шоу бізнесу:Чого не варто робити, щоб йому сподобатися?

Чому чоловіки цінують жінку, яка ставить на перше місце себе, а не його. Як внутрішнє відчуття цінності й жіноча енергія допоможуть залучити чоловіка мрії.

Часто головна мета жінки — це бажання сподобатися йому, тому самому. Так у нас проявляються глибинні установки раннього дитинства.

Ми, дівчатка, завжди хотіли заслужити чиєїсь любові. Спочатку батьків, потім вихователів, вчителів, оточення, керівників, друзів, колег. Ми проживаємо життя у позиції «бути хорошою», щоб усім навколо сподобатися.

Коли ми вступаємо в стосунки з чоловіком, ця проекція починає працювати з особливою силою. Адже перед нами він — чоловік мрії. Він, звичайно, ідеальний, а я, звичайно, не зовсім. Мені далеко до ідеалу, я терміново повинна зробити все, щоб йому відповідати.

Що нам більше не потрібно робити, щоб йому сподобатися.

Вам більше не потрібно на нього полювати

Вам не потрібно докладати зусиль для знайомства з ним. Якщо ви в ресурсному стані, в насолоді собою, то чоловіки будуть з'являтися на горизонті самостійно. Ваше завдання — приймати або не приймати залицяння, вибираючи собі партнера.

Ви лише відповідаєте взаємністю, а не чекаєте, щоб він з вами нарешті заговорив.

Вам більше не потрібно сумніватися в собі

Не варто переживати й нервувати на побаченні. Якщо чоловік покликав на зустріч, значить, він вже вами зацікавився. Не треба намагатися бути краще і вдавати з себе ту, ким ви насправді не є. Навіщо вводити людину в ілюзію і витрачати дорогоцінний час на «несправжню» себе?

Будьте йому одночасно другом і дівчиною. Не бійтеся жартувати, виражати емоції та висловлюватися з приводу порушених тем. Адже на побаченні чоловік хоче дізнатися про вас, почути, трохи більше зрозуміти.

Якщо ви прийдете на побачення красивою і чарівною, але при цьому з вами не про що поговорити, ви викличете до себе невизначені почуття.

Вам більше не потрібно керувати побаченням

Не варто складати конспект розмови перед зустріччю, не варто переживати через паузи в діалогах. Перекладіть відповідальність за ваші бесіди на нього, а самі насолоджуйтесь процесом і собою.

Говоріть, коли хочете і про що хочете. Запитуйте все, що вас цікавить, відповідайте так, як вважаєте за потрібне. Ви цінна така, яка ви є. Ви ексклюзивна. Вас можуть любити саме таку, яка ви є.

Вам більше не потрібно вкладати в нього фінанси

Не варто дарувати чоловікові статусні й дорогі подарунки. Не треба конкурувати з ним грошима, не треба показувати йому, як ви готові вкладатися у відносини. Ідеальний подарунок для чоловіка той, що змусить відчути емоції, відчути бажання. Це може бути танець, жартівливий квест з завданнями, масаж або новий комплект вашої спідньої білизни.

Вам більше не потрібно сприймати його в рожевих окулярах

Не потрібно дивитися на чоловіка крізь призму рожевих окулярів і сподіватися, що він зміниться поруч з вами. Якщо партнер п'є, лається, грубо спілкується та інше, то подивіться на речі реалістично.

Не треба думати, що це одиничний випадок, не треба закривати на це очі, і вже тим більше, не треба сподіватися, що він зміниться. Адекватно оцініть чоловіка і прийміть, що він таким і залишиться.

Вам більше не треба бути в чоловічих енергіях

Не варто спілкуватися з чоловіком з чоловічих енергій. Якщо у вас є така звичка, зрозумійте головне, чоловік з чоловіком — конкуренти. Не вийде гармонійних відносин, поки ви зустрічаєтеся з партнером зі своєї чоловічої іпостасі.

Розвивайте жіночність. Це вам дозволить не лише бути поруч з цим чоловіком, але й цінувати себе, йти по життю, насолоджуючись творчістю, любов'ю, взаєморозумінням. Саме жінці дається все легко і радісно. Завойовувати світ — це справа чоловіча.

Вам більше не треба витрачати ресурс на чужих чоловіків

Не варто витрачати свій час і сили на чоловіка, який одружений, навіть якщо він обіцяє розлучитися, навіть якщо він у процесі розлучення. Це енергія чужої сім'ї, і поки вона існує, ви є там третя.

Вам більше не треба весь час погоджуватися

Не варто говорити «так», якщо хочеться сказати «ні». Якщо ви вмієте відмовляти, якщо ви вмієте ставити свої бажання вище інтересів партнера, значить, ви ставитеся до себе з любов'ю. Коли ви вибираєте себе, то викликаєте повагу партнера. Він розуміє, що ви — цінність для себе, і не будете порушувати свої межі. Тоді він починає вас цінувати та з вами рахуватися.

Вам більше не треба ставити його в центр життя

Не варто ставити чоловіка в центр свого всесвіту, тому що в цьому центрі стоїте ви. Дайте йому зрозуміти, що не будете жертвувати своїми інтересами заради нього. Коли ви приносите себе в жертву заради відносин, ніхто цього не оцінить.

Зрозумійте, все, що ви робите стосовно партнера, всі ваші старання і жертви, ви це робите з власної волі й безоплатно, тим самим втрачаючи себе. Більш того, це навантажує чоловіка, а з вантажем йому важко, він хоче скоріше позбутися від тяжкості.

Вам більше не треба робити все самостійно

Не треба все робити самій. Просіть чоловіка про допомогу, поступово привчайте його піклуватися про вас. Чоловік відчуває себе важливим і потрібним, коли допомагає жінці впоратися з проблемами, коли він піклується про неї та робить її щасливою. Дайте йому можливість бути героєм!

Ці слова допоможуть вам зрозуміти свою цінність. Ви перестанете жертвувати собою, полюбите себе і завдяки цьому вибудуєте гармонійні стосунки з коханою людиною.