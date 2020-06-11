5 правил відвідування салону краси після карантину

Новини шоу бізнесу:Після карантину відвідувати салон краси треба з обережністю.

Багато жінок побили рекорд цього року — більше двох місяців вони обходились без професійних укладань, стрижок, догляду та інших естетичних маніпуляцій. Можна сказати, що відкриття салонів краща половина людства чекала чи не найбільше. Проте варто пам'ятати, що найближчим часом під час походів до улюблених майстрів доведеться дотримуватися певних правил безпеки, щоб виключити навіть найменшу ймовірність зараження вірусом. Ні, не потрібно з підозрою дивитися на кожного працівника салону чи інших відвідувачів, тверезо оцінюйте ситуацію, а ми розповімо, на що звернути увагу під час найближчого відвідування.

Спілкування почекає

Так, ви довго не бачили знайомі обличчя, які дарують вам красу, до того ж, салон — це своєрідний релакс-центр, де можна обговорити будь-яку проблему з майстром під час процедури. І все ж таки утримайтеся від великої кількості контактів. Уточніть, скільки людей працюють одночасно — якщо більше 2-х, краще пошукати салон, нехай і незнайомий, але такий, який не дозволяє утворюватися натовпу з великої кількості майстрів і адміністративного персоналу.

Слідкуйте за чергою

Опинившись у приміщенні, людина мимоволі розслабляється і часто ігнорує правила безпеки. Так, опинившись у черзі, ви можете помітити, що оточуючі потихеньку знімають маски і рукавички. Звичайно, іноді черги є неминучими — накладки за часом ніхто не скасовував. Найкраще записатися за допомогою телефонного дзвінка і не спізнюватися, щоб не створювати чергу. Найнеприємніше те, що у разі вимушеного скупчення людей, адміністрація салону може попросити клієнтів почекати зовні, при цьому дотримуючись дистанції. Не дуже приємно, особливо за поганої погоди, погодьтеся.

Будьте організованими

Пам'ятайте, що ви вирушаєте до салону за певною процедурою: краще не робити їх декілька одразу за одне відвідування. Навіть якщо дуже хочеться поговорити зі своїм майстром або адміністратором, утримайтеся, адже після вас також очікується відвідувач, а розмовою ви лише тягнете час, тим самим утворюючи чергу незадоволених клієнтів. На додачу до всього, не погоджуйтеся на чашечку кави, нехай салон і дотримується заходів безпеки — не варто ризикувати і тягнути час.

Залишайтеся у масці

Майстер може попросити вас зняти маску, оскільки вона нібито заважає фарбуванню або стрижці у зоні вух. Це суперечливе питання, адже за відгуками людей, які у різний час практикували відвідування салонів у масках, у багатьох майстрів не виникає подібних проблем з клієнтом. Навіть якщо вам довелося прислухатися до майстра, намагайтеся утримати маску на обличчі, лише трохи послабивши її.

Не бійтеся висловлювати свою думку

Нехай салон і почав свою роботу, умови відвідування і процес забезпечення послуг у будь-якому випадку змінилися. Кожен співробітник зобов'язаний дотримуватися заходів безпеки, змінюючи рукавички та інструменти після кожного клієнта. Крім того, дезінфекція у салоні є обов'язковою. Якщо раптом ви спостерігаєте порушення цих правил, не соромтеся і зробіть зауваження. Однак найкраще розповісти про це адміністраторові. Коли йдеться про ваше здоров'я, сором є недоречним.