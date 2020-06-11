Поради психологів, як привабити чоловіка мрії без магії

Новини шоу бізнесу:Лише психологія і ніякого шахрайства.

Все більше і більше жінок звертається до ворожок, щоб приворожити чоловіка. Це можна зробити без магії і звернення до різних шарлатанів. Це буде непростий, але дієвий шлях до успіху.

Швидких результатів не буде

Любов ніколи не з'являється з нізвідки. Точніше, таке буває, але вкрай рідко, і магія тут ні до чого. Швидких результатів чекають в основному ті, хто закоханий або хоче відбити чоловіка в іншої жінки.

Любов необхідно будувати і розвивати, однак багато жінок звертаються до ворожок і астрологів, але не до психології. Тільки правильний підхід до відносин і до саморозвитку допоможе змінити щось у житті, закохатися і побудувати відносини.

Приворот — це маніпуляція

Приворожити — це значить змусити чоловіка любити. Це чистої води маніпуляція, яка не призведе ні до чого хорошого. Важливо не змусити когось любити, а знайти того, хто погодиться побудувати відносини разом.

Однак психологи й експерти у відносинах стверджують, що отримати чоловіка можна. Для цього доведеться слідувати деяким простим, але важливим порадам, які допоможуть звернути на себе його увагу.

Як отримати чоловіка, в якого ви закохані

Бажання швидкого результату говорить про те, що жінка не хоче розвиватися, тому вона йде до ворожок. Прийшов час взяти своє життя в свої руки і почати справжній шлях до мрії.

Починається все з розвитку себе як особистості. Важливо прибрати чоловіка з першого місця в списку пріоритетів. Експерти відзначають, що одержимість чоловіком — це завжди щось нездорове. Це показник того, що людині нема чим зайняти свої думки. Якщо почати займатися чимось цікавим і шукати себе, то одержимість піде, а потреба в привороті зникне.

Більшість жінок, які стають на шлях саморозвитку, відразу ж забувають про нещасливе кохання. Жінка, у якої є справи важливіші, ніж порожні переживання, розуміють, що є й інші чоловіки, гідні уваги.

Якщо перший крок не допоміг вирішити проблему, то це означає, що жінка не до кінця заглибилася в цьому напрямку. Часом буває так, що розсудливі і розумні дами теж закохуються без пам'яті. Якщо чоловік не йде на контакт і не проявляє інтересу, не варто опускати руки.

Як зацікавити чоловіка

Можна скористатися психологічною методикою створення прив'язки, яка називається «тепло-холодно». Її суть полягає в хвилеподібній поведінці, коли на чоловіка слід звертати увагу, то віддалятися від нього. Цей метод багато експертів називають маніпуляцією, але можна використовувати його легку версію.

Наприклад, в робочий колектив приходить новий чоловік, який з якоїсь невідомої нам причини не проявляє уваги до дівчини, а вона відчайдушно намагається його зацікавити. Психологи радять у такому разі спровокувати чоловіка на розмову. Ще краще, якщо вийде попросити його про щось. Після цього необхідно на час «пропасти», тобто не спілкуватися з ним. Бажано без повного ігнорування, особливо якщо він зацікавився, так як це може його відштовхнути. Просто потрібно більш холодно з ним спілкуватися.

Звичайно, з тим, хто не проявляє ніяких дій, дана методика буде працювати не відразу. Потрібно лише трохи почекати. Можна самостійно зав'язати з ним розмову, пару днів поусміхатися йому і проявляти увагу, а потім на кілька днів припинити це. Спочатку ми дуже ненав'язливо даємо чоловіку зрозуміти, що він нам подобається, але не говоримо йому про це. Після цього ми віддаляємося. В голові у чоловіка точно виникне багато запитань. Він почне думати про жінку, а думки про неї — це як раз те, що потрібно, адже якщо про нас хтось думає, він поступово прив'язується до нас.

Після цього знову потрібно приділяти йому увагу і проявляти ініціативу. Потім знову віддалятися. Повторювати процедуру потрібно рівно до того моменту, поки не стане очевидно, що чоловік сам бажає спілкуватися, що він зацікавлений в жінці. Далі можна поступово послабити ці «хвилі», щоб не грати його почуттями, адже основна мета досягнута. Після цього варто просто запросити його на побачення або зізнатися у почуттях.