Настя Каменських поділилася ефективними вправами для сідниць (Відео)

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре поділилася з прихильниками корисними порадами.

Цього разу вона назвала комплекс вправ, які допоможуть підкачати сідниці.

На особистій сторінці артистки в інстаграмі з'явилося фото, на якому вона показала апетитні форми. У дописі NK розповіла, що потрібно зробити для того, щоб отримати накачані сідниці.

Вправи для сідниць від Насті Каменських

Присід з широким розведенням ніг

Вправа чудово підходить для сідниць, ніжок і внутрішньої частини стегна.

Станьте рівно, але при цьому зберігайте природний прогин в попереку. Розставте ноги в сторони, а стопи мають бути назовні. Відведіть таз назад і на вдиху зробіть присід до того рівня, щоб ваші стегна були паралельні до підлоги. Коліна не повинні з'їжджатися всередину. На виході піднімайтеся, стискаючи сідниці.

Сідничний місток

Вправа для тих, кому складно присідати.

Ляжте на спину. Ноги зігніть в колінах, повільно піднімайте їх та опускайте таз. При цьому верхня частина тіла має бути нерухомою. Під час підйому необхідно напружити сідниці, а після – не опускати таз до кінця на підлогу.

Відведення ніг назад з упором на підлогу

Станьте на коліна на підлозі або на килимку. Упріться витягнутими руками в підлогу на ширині плечей. Не прогинайте поперек. Піднімайте одну ногу доти, доки ваші стегна не будуть паралельними корпусу. На верхій точці стисніть сідниці. Поверніться у вихідне положення і повторіть рухи з іншою ногою.

Для початку необхідно виконувати кожну вправу п'ятнадцять разів по три підходи. Коли ви зрозумієте техніку і відчуєте свої м'язи, поступово додавайте обтяжнювачі. Необхідно почати з 1 кілограма і збільшувати вагу.