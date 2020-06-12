Настя Каменських поділилася ефективними вправами для сідниць (Відео)

Цього разу вона назвала комплекс вправ, які допоможуть підкачати сідниці.
На особистій сторінці артистки в інстаграмі з'явилося фото, на якому вона показала апетитні форми. У дописі NK розповіла, що потрібно зробити для того, щоб отримати накачані сідниці.
Вправи для сідниць від Насті Каменських
Присід з широким розведенням ніг
Вправа чудово підходить для сідниць, ніжок і внутрішньої частини стегна.
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ЛУЧШИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОПЫ ⠀ Держите базовые, но очень эффективные упражнения для вашей Ким! ⠀ Ставьте лайк и сохраняйте, чтобы не потерять ⠀ Присед с широким разведением ног Это упражнение отлично прорабатывает попу, ножки и внутреннюю часть бедра ⠀ Встаньте ровно, сохраняя естественный прогиб в пояснице. Расставьте ноги в стороны, а стопы разверните наружу. Отведите таз назад и на вдохе сделайте присед до того уровня, когда ваши бедра будут параллельны полу. Колени при этом не должны съезжаться внутрь. На выходе поднимайтесь и сжимайте ягодицы. ⠀ Ягодичный мостик Для тех, кому сложно приседать, это упражнение - находка! ⠀ Лягте на спину, согните ноги в коленях и медленно поднимайте и опускайте таз. Верхняя часть тела при этом неподвижна. При подьеме - напрягайте ягодицы и после - не опускайте таз до конца на пол. ⠀ Отведение ног назад с упором на пол ⠀ Станьте на колени на полу или на коврик и упритесь вытянутыми руками в пол на ширине плеч. Не прогибайте поясницу. Поднимите одну ногу, пока ваше бедро не будет параллельным корпусу. И на самой верхней точке сожмите ягодицы Вернитесь в исходное положение и повторите движения с другой ногой ⠀ ❕Количество подходов для начала на каждое упражнение - 3х15 ⠀ Когда вы поймете технику и прочувствуете мышцы, добавляйте утяжелители. Начните с 1 кг, постепенно увеличивая вес. ⠀ А скоро я поделюсь лучшими лёгкими упражнениями на все тело! Хочу, чтобы этим летом мы с вами были самые красивые!
Станьте рівно, але при цьому зберігайте природний прогин в попереку. Розставте ноги в сторони, а стопи мають бути назовні. Відведіть таз назад і на вдиху зробіть присід до того рівня, щоб ваші стегна були паралельні до підлоги. Коліна не повинні з'їжджатися всередину. На виході піднімайтеся, стискаючи сідниці.
Сідничний місток
Вправа для тих, кому складно присідати.
Ляжте на спину. Ноги зігніть в колінах, повільно піднімайте їх та опускайте таз. При цьому верхня частина тіла має бути нерухомою. Під час підйому необхідно напружити сідниці, а після – не опускати таз до кінця на підлогу.
Відведення ніг назад з упором на підлогу
Станьте на коліна на підлозі або на килимку. Упріться витягнутими руками в підлогу на ширині плечей. Не прогинайте поперек. Піднімайте одну ногу доти, доки ваші стегна не будуть паралельними корпусу. На верхій точці стисніть сідниці. Поверніться у вихідне положення і повторіть рухи з іншою ногою.
Для початку необхідно виконувати кожну вправу п'ятнадцять разів по три підходи. Коли ви зрозумієте техніку і відчуєте свої м'язи, поступово додавайте обтяжнювачі. Необхідно почати з 1 кілограма і збільшувати вагу.