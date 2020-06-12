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Настя Каменських поділилася ефективними вправами для сідниць (Відео)

Настя Каменських поділилася ефективними вправами для сідниць (Відео)
15:07 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
Оновлено: 15:20 Сьогодні
Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре поділилася з прихильниками корисними порадами.

Цього разу вона назвала комплекс вправ, які допоможуть підкачати сідниці.

На особистій сторінці артистки в інстаграмі з'явилося фото, на якому вона показала апетитні форми. У дописі NK розповіла, що потрібно зробити для того, щоб отримати накачані сідниці.

Вправи для сідниць від Насті Каменських

Присід з широким розведенням ніг

    • Вправа чудово підходить для сідниць, ніжок і внутрішньої частини стегна.

 
 
 
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ЛУЧШИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОПЫ ⠀ Держите базовые, но очень эффективные упражнения для вашей Ким! ⠀ Ставьте лайк и сохраняйте, чтобы не потерять ⠀ Присед с широким разведением ног Это упражнение отлично прорабатывает попу, ножки и внутреннюю часть бедра ⠀ Встаньте ровно, сохраняя естественный прогиб в пояснице. Расставьте ноги в стороны, а стопы разверните наружу. Отведите таз назад и на вдохе сделайте присед до того уровня, когда ваши бедра будут параллельны полу. Колени при этом не должны съезжаться внутрь. На выходе поднимайтесь и сжимайте ягодицы. ⠀ Ягодичный мостик Для тех, кому сложно приседать, это упражнение - находка! ⠀ Лягте на спину, согните ноги в коленях и медленно поднимайте и опускайте таз. Верхняя часть тела при этом неподвижна. При подьеме - напрягайте ягодицы и после - не опускайте таз до конца на пол. ⠀ Отведение ног назад с упором на пол ⠀ Станьте на колени на полу или на коврик и упритесь вытянутыми руками в пол на ширине плеч. Не прогибайте поясницу. Поднимите одну ногу, пока ваше бедро не будет параллельным корпусу. И на самой верхней точке сожмите ягодицы Вернитесь в исходное положение и повторите движения с другой ногой ⠀ ❕Количество подходов для начала на каждое упражнение - 3х15 ⠀ Когда вы поймете технику и прочувствуете мышцы, добавляйте утяжелители. Начните с 1 кг, постепенно увеличивая вес. ⠀ А скоро я поделюсь лучшими лёгкими упражнениями на все тело! Хочу, чтобы этим летом мы с вами были самые красивые!

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Станьте рівно, але при цьому зберігайте природний прогин в попереку. Розставте ноги в сторони, а стопи мають бути назовні. Відведіть таз назад і на вдиху зробіть присід до того рівня, щоб ваші стегна були паралельні до підлоги. Коліна не повинні з'їжджатися всередину. На виході піднімайтеся, стискаючи сідниці. 

Сідничний місток

  • Вправа для тих, кому складно присідати.

  • Ляжте на спину. Ноги зігніть в колінах, повільно піднімайте їх та опускайте таз. При цьому верхня частина тіла має бути нерухомою. Під час підйому необхідно напружити сідниці, а після – не опускати таз до кінця на підлогу.

Відведення ніг назад з упором на підлогу

  • Станьте на коліна на підлозі або на килимку. Упріться витягнутими руками в підлогу на ширині плечей. Не прогинайте поперек. Піднімайте одну ногу доти, доки ваші стегна не будуть паралельними корпусу. На верхій точці стисніть сідниці. Поверніться у вихідне положення і повторіть рухи з іншою ногою.

Для початку необхідно виконувати кожну вправу п'ятнадцять разів по три підходи. Коли ви зрозумієте техніку і відчуєте свої м'язи, поступово додавайте обтяжнювачі. Необхідно почати з 1 кілограма і збільшувати вагу. 

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Все по темі:

Настя Каменских, Відео, Вправи, Сідниці.

Автор:

Телеграф
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