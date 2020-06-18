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Яку косметику не варто використовувати у спеку

Яку косметику не варто використовувати у спеку
Оновлено 03:20 Сьогодні Телеграф ukr.media unsplash.com
Не усіма косметичними засобами можна користуватися влітку, інформує Ukr.Media.

Влітку шкіра відчуває особливий стрес: сонце, вітер, солона морська вода... Під впливом усього цього вона стає більш жирною, але при цьому — може сохнути і лущитися! І хочеться штучно підтримати природну красу. Але є косметика, якою влітку користуватися не бажано. Що ж це?

Засоби з ретинолом

Власне вітамін А робить дива зі шкірою: робить її більш пружною, розгладжує зморшки, захищає. Через цілющі властивості ретинол почали додавати до різних засобів: від антивікових до таких, що лікують вугрі. Однак у союзі із сонцем він починає проявляти таку активність, що може призвести до лущення, почервоніння шкіри і навіть відвертої алергії. Тож уважно читайте склад свого засобу.

Засоби з фруктовими кислотами

У кремах вони зазвичай позначаються абревіатурою АНА-кислоти. Вони так само корисні, як і ретинол за прохолодної і несонячної погоди, і так само, як ретинол згубні на сонці. Лише на відміну від нього кислоти, що містяться у вашому звичному засобі, можуть спровокувати не лише алергію, але й серйозну пігментацію, позбутися якої буде складно.

Влітку шкіра потребує особливо частого очищення

Косметологи рекомендують користуватися для цього щадним молочком або міцелярною водою, але у жодному разі не засобами, які йдуть під грифом "глибоке очищення". Таким чином, шкіра, підсушена сонцем, з напружено працюючими сальними залозами, не зазнає від глибокого очищення нічого, крім стресу. Крім того, таким очищенням можна пошкодити її ліпідний бар'єр — природний захист.

Якщо ви любите свою шкіру, відмовтеся від тонального крему

Так, сьогодні цей житель косметички легкий і приємний, не забиває пори, не провокує висип. Його провокують ваші руки, які труть чоло і щоки, які почуваються некомфортно від великої кількості макіяжу, що трохи розмазався через міську спеку. Скоротивши кількість косметики на обличчі, ви лише виграєте. Замініть на літо тональний і звичний денний крем на сучасний ВВ або СС-крем, що об'єднує ці засоби. Він буде містити SPF і матувати шкіру. Зверху пройдіться легкою пудрою.

Яким повинен бути мінімальний вміст повсякденної косметички

Засоби, що містять мило і луг краще відкласти до прохолоди

Навіть якщо ви є власницею дуже жирної шкіри, влітку такі засоби не принесуть вам користі. Очищайте шкіру легкими мусами і пінками. А якщо не можете впоратися з інтенсивною роботою сальних залоз, візьміть за звичку проходитися тампоном з щадним молочком щоразу, коли приходите з вулиці.

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Все по темі:

Косметика, Макияж, Краса, Обличчя.

Автор:

Телеграф
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