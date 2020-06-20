Омолоджуючі маски в домашніх умовах

Особливості використання ківі для обличчя, інформує Ukr.Media.

Фруктові кислоти широко використовуються в косметології в складі пілінгів та інших відлущуючих косметичних продуктів. Також вони використовуються і в домашніх умовах. Яскравим прикладом ефективності є маска для обличчя з ківі.

Маска для обличчя з ківі стимулює синтез власного колагену, завдяки чому підвищується тургор шкіри. Регулярне застосування таких масок допоможе добитися рівного кольору обличчя, злегка освітлити пігментні плями і ластовиння, зволожити шкіру і підвищити її еластичність. Маска на основі ківі рекомендована для догляду за шкірою будь-якого типу.

Омолоджуючі маски з ківі

Наступні рецепти допоможуть приготувати чудову омолоджуючу маску.

Чудова маска для обличчя з ківі від зморшок: розім'яти в кашку половинку плода, додати 10 мл олії оливки і 10 мл олії мигдалю.

Відлущувальна маска: 1/2 плоду розім'яти з допомогою виделки, додати 5 г манної крупи.

Глибоке живлення надасть наступна маска: кашку половини ківі змішати з великою ложкою жирної сметани, додати жовток і близько 5 мл меду.

Подрібнену половинку плода змішати з великою ложкою меду, додати 3 краплі ефірного екстракту лаванди. Така маска для обличчя з ківі в домашніх умовах рекомендована для в'янучої шкіри.

Освітлити пігментовану шкіру допоможе наступна маска: кашку половини плоду змішати з 10 мл кислого кефіру, додати 10 крапель свіжого лимонного соку і 3 краплі ефірного екстракту апельсина.

Маски застосовують курсом 10 процедур, 1 раз у тиждень. Тримати засіб слід не більше 15 хвилин.

Лікувальні маски для проблемної та жирної шкіри

Якщо шкіра схильна до появи запалень, пори розширені і присутній сальний блиск, поліпшити її стан допоможуть наступні рецепти.

Для звуження пір застосовується маска для обличчя з ківі в домашніх умовах за таким рецептом: половинку плода розім'яти в зручній ємності, всипати білу глину до отримання однорідної густої консистенції (знадобиться приблизно 2 великі ложки глини), потім додати збитий в піну білок.

Маска для зняття запалення: кашку половинки ківі змішати з 5 мл соку лимона, додати 3 краплі екстракту чайного дерева. Щоб суміш зручно наносилася і не стікала з обличчя, рекомендується додати манної, вівсяної муки або будь-якої глини до отримання густої консистенції.

Заспокоїти жирну шкіру допоможе: чверть плоду ківі змішати з великою ложкою кислого кефіру і нанести на шкіру.

Ще один спосіб позбутися від запалень — суміш хрону, ківі і соку лимона. Для приготування знадобиться 5 г (велика ложка) пропущеного через блендер хрону, така ж кількість ківі і 10 крапель лимонного соку.

Очищуюча маска для схильної до жирності шкіри: дві великі ложки кашки ківі перемішати з 10 г вівсяних пластівців, додати 1 білок.

Зловживати ними не слід. Їх достатньо застосовувати 2 рази в тиждень протягом місяця. Засіб витримують 20 хвилин.

Маски з ківі для зволоження і живлення шкіри

Нижчеописані рецепти можна використовувати для шкіри будь-якого типу.

Фруктова суміш для живлення шкіри: взяти по половинці ківі і банана, подрібнити в блендері або виделкою, додати 5 г жирних фермерських вершків. Маска для обличчя з ківі і банана призначена особливо для догляду за шкірою в зимовий час року, коли їй бракує живлення і зволоження, а також з'являється лущення.

Жирній шкірі теж потрібне зволоження. Для цього добре підійде наступна маска для шкіри на основі ківі: половинку фрукта розтовкти в кашку, з'єднати з 10 мл олії виноградних кісточок і 10 мл кислого кефіру.

Зволоження і живлення для сухої і нормальної шкіри: кашку половини плоду змішати з жовтком, додати велику ложку домашнього сиру.

Фруктове зволоження для всіх типів шкіри: змішати по великій ложці припущених на тертці яблука, моркви, ківі і банана. Додати 20 г зеленої глини і 5 крапель лимонного соку.

Для шкіри навколо очей: чверть плоду, розім'ятого в кашку, змішати з 10 г жирного сиру, додати маленьку ложку пропущеної на блендері петрушки. Ця маска помітно підтягує шкіру, зволожує і зменшує темні кола та припухлості.

Процедури з цими рецептами можна робити двічі в тиждень, по 10-15 хвилин. Маска для шкіри навколо очей витримується не більше 7 хвилин.

Особливості використання ківі для обличчя

Приготовлена в домашніх умовах маска для обличчя з ківі цінна абсолютною натуральністю і високою якістю всіх компонентів. Однак не слід зловживати такими засобами, щоб уникнути алергічної реакції. Наступні правила застосування масок допоможуть уникнути поширених помилок і не зашкодити шкірі.

При виборі ківі слід надавати перевагу зрілим плодам, без видимих пошкоджень і вм'ятин на шкірці. На дотик плід повинен бути щільним, без м'яких місць.

Перш ніж наносити ківі на обличчя, слід перевірити чутливість власної шкіри, наклавши м'якуш на передпліччя на півгодини. Якщо негативної реакції шкіри немає (почервоніння, свербіж, подразнення), ківі можна використовувати для шкіри обличчя.

У складі ківі — натуральні фруктові кислоти, а це значить, що маска з використанням плодів буде дуже активною. Такі засоби не застосовують для чутливої шкіри і при куперозі на обличчі, щоб уникнути негативної реакції шкіри.

Маска наноситься на підготовлену шкіру. Для цього обличчя очищають від макіяжу, розпарюють і скрабують.

Зловживати складами не рекомендується. Для повноцінного догляду досить використовувати ківі для догляду за шкірою 1-2 рази в тиждень.

Маска з ківі для обличчя корисна і надасть комплексний догляд за шкірою будь-якого типу. Дотримуючись правил використання, можна помітно поліпшити стан шкіри, не нашкодивши їй при цьому.