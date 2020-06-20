Що вбиває вашу жіночність

Існують звички, які вбивають геть всю жіночність, відштовхуючи чоловіків. Саме від них психологи радять позбутися, якщо вам хочеться бути завжди чарівними та привабливими для сильної статі, інформує Ukr.Media.

Змагання з чоловіком

«Я краще воджу машину», «я заробляю більше», «я зможу більше, ніж зможе він». Все це вбиває любов чоловіка, бо це поведінка, властива представникам сильної статі. Коли улюблена жінка хоче зробити з відносин змагання, це негативно відбивається на відношенні чоловіка.

Якщо ж так себе веде пані, яка хоче завоювати прихильність чоловіків, то у неї нічого не вийде. Це відлякує сильну стать, адже нікому не хочеться змагатися з жінкою. Чоловіки конкурують один з одним для того, щоб показати свою перевагу. Це чисто чоловічий стан, який транслювати не варто, якщо хочеться бути коханою і жіночною.

Постійна напруженість

Напруженість — це суто чоловічий стан, з якого представники чоловічої статі отримують мотивацію для виконання дедалі більшої кількості завдань щодня.

По-перше, такий стан багатозадачності і постійного драйву робить жінку вичавленою як лимон. По-друге, воно не виглядає для чоловіків жіночно. Дами, які проводять весь свій час у бізнес-баталіях з чоловіками, втрачають привабливість для сильної статі.

Зрозуміло, це вибір кожної жінки. Якщо хочеться вести такий образ життя — будь ласка. Комусь з чоловіків така поведінка цілком може сподобатися, але знайти супутника життя буде набагато складніше.

Вчені підрахували, що в середньому жінці потрібно приблизно годину в день, в яку вона зможе повністю розслабитися, зайнятися собою, якимись добрими справами або релаксацією і медитаціями. У такому разі жінка зможе залишатися спокійною і розслабленою, а значить, привабливою для чоловіків.

Справлятися з усім самій

Це одночасно і проблема, і вимушена поведінка дам. Сучасне суспільство наповнене чоловіками, які нічого не можуть і нічого не вміють. Саме тому жінкам часто доводиться самостійно лагодити машину, тягати тяжкості, заробляти собі на життя і так далі.

Є жінки, які навмисно ні про що не просять чоловіка, демонстративно роблячи спроби зробити все самостійно. По-перше, це виглядає не жіночно. По-друге, це дратує чоловіків, відштовхує їх. Чоловікові хочеться відчути себе важливим і незамінним для жінки. Якщо просити чоловіка про допомогу, виграють всі. Він почуває себе сильним і потрібним, а у жінки є час для того, щоб розслабитися і відпочити.

Придушення емоцій

Чоловіків з дитинства навчають тому, що плакати недобре і що не можна показувати своїх емоцій. Якщо ж так поводиться жінка, то це вбиває правильне сприйняття її чоловіками. Зрозуміло, в цьому немає нічого поганого, але справити потрібне враження на представників сильної статі буде вже складніше.

Саме тому найчастіше тихоні викликають у чоловіків менше симпатії, ніж емоційні та яскраві жінки. Останні сприймаються щирими і живими, привабливими і крихкими. Психологи радять жінкам у відносинах не боятися транслювати емоції в повному обсязі. Це допоможе підтримати відносини на потрібному рівні і зміцнити їх.

Чоловічий стиль в одязі

Це часто відлякує чоловіків. Більшості з них не подобається, коли дівчина чи жінка одягає кеди, джинси і футболку замість сукні і туфель на підборах.

Це не означає, що потрібно віднести прямо зараз джинси і кеди на смітник. Але в образі жінки мають бути елементи, що підкреслюють її красу, — вирізи, приталений крій, яскраві кольори і так далі.

Не слід недооцінювати зовнішній вигляд. Звичайно, справжню красу буде видно і в суто чоловічому одязі, але дуже важливий саме перший погляд, перше враження, яке мине свідомість і посилає в мозок чоловіка правильні імпульси.