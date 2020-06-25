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Що означає бути жінкою

Що означає бути жінкою
21:45 Чт, 25 Червень 2020 Телеграф nv.ua unsplash.com
Бути жінкою в Україні — це завжди бути номером два, завжди трохи недотягувати до того життя, яким живуть чоловіки

Бути жінкою в Україні — це завжди чекати. Зручного моменту. Кращого часу. Правильного місця.

Це першу частину життя бути занадто молодою, щоб щось очолити або про щось експертно заявити, а другу частину життя бути занадто «літньою», щоб, знову ж таки, щось очолити і щось експертно заявити.

Це знати, що для зовнішнього світу причиною всіх непопулярних рішень і різких відповідей до 50 буде твій ПМС, а після 50 — твій клімакс.

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Це робити в рази більше, а отримувати в рази менше. Або, гаразд, робити не менше, але отримувати менше.

Це встигати добре робити дві роботи, одна з яких називається «дім і сім'я» і ніколи не оплачується.

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Психология, Жінки.

Автор:

Телеграф
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