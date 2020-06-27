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Сім літніх правил догляду за волоссям, які радять стилісти

Сім літніх правил догляду за волоссям, які радять стилісти
Оновлено 06:40 Сьогодні Телеграф ukr.media unsplash.com
Головне завдання під час догляду за волоссям влітку — не пересушити його! Під дією УФ і високої температури волосся швидше втрачає вологу, стає більш пористим, неслухняним. Кінці починають сіктися і обламуватися. Ми розповімо вам про прості правила, як цього уникнути, інформує Ukr.Media.

Не зловживайте соляними спреями

Соляні спреї кілька років тому стали дуже популярними. Їх часто використовують для створення ефекту мокрого волосся і пляжних кучерів. На жаль, вони не є цілком безпечними. Потрапляючи на поверхню волосся, сіль піднімає лусочки, руйнуючи стрижень і пересушуючи його. Після укладання з такими засобами потрібно обов'язково помити голову м'яким безсульфатним шампунем, а потім закрити лусочки бальзамом.

Обережно використовуйте олії

Ми знаємо, що багато жінок наносять олії перед походом на пляж, думаючи, що таким чином вони захищають волосся. Це не зовсім так! Під прямими сонячними променями олія нагрівається. Це небезпечно для стрижнів волосся. Ви легко можете пошкодити їх у такий спосіб. Деякі олії трихологи рекомендують взагалі не використовувати. Наприклад, кокосову — вона не зволожує, а, навпаки, сушить волосся. Для захисту давно вигадали спеціальні спреї. А якщо під рукою їх не виявилося, нанесіть звичайний бальзам. Безпечно та ефективно!

Збирайте волосся

А ще краще, носіть головні убори! Під дією УФ-променів з-під лусочок активно вимивається пігмент — волосся "вигоряє". Це, звичайно, гарно. Але це дуже сильно травмує пасма. Якщо полюбляєте розпущене волосся, не забувайте хоча б про засоби з SPF, що захищають від шкідливого ультрафіолету.

Користуйтеся масками з гідролізованим кератином

Гідролізований кератин заповнює порожні простори між лусочками. Волосся стає більш щільним! Влітку маски з ним у складі є особливо актуальними. Вони дозволяють нівелювати наслідки від перебування під прямими сонячними променями. Ми рекомендуємо наносити такі маски на ніч на сухе волосся два рази на тиждень.

Приймайте вітамін D

Цей вітамін має бути обов'язковим жителем на вашій б'юті-полиці. Його нестача — одна з неочевидних причин випадання волосся. За деяких кліматичних умов його призначають людям навіть влітку, але тут, як і завжди, варто здати аналізи і проконсультуватися з лікарем.

Пийте воду

Тут ми Америку не відкриємо. Зволоження починається зсередини! Влітку ми активно втрачаємо вологу, а це означає, що її рівень потрібно заповнювати регулярно. Ми рекомендуємо додавати у воду лимонний сік. Він нормалізує обмін заліза і зміцнює судинні стінки.

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Не забувайте про глибоке очищення

Глибоке очищення волосся і шкіри голови потрібно робити щотижня незалежно від сезону. Влітку ця процедура є особливо актуальною. Щоб очистити шкіру голови і волосся від солей важких металів, надлишку шкірного жиру, пилу, регулярно використовуйте скраб. Раз на місяць використовуйте шампунь для глибокого очищення волосся.

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Краса, Догляд.

Автор:

Телеграф
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