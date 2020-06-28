Рейтинг кращих жінок в стосунках за знаком Зодіаку

Всі романтичні відносини різні, передає Ukr.Media.

Будь-які відносини залежать від маси найрізноманітніших факторів. Але є певні закономірності, які можна обчислити, грунтуючись на знаку Зодіаку.

Астрологи склали повний рейтинг дівчат за знаком Зодіаку — від гірших до кращих:

12. Скорпіон

Відносини з жінкою-Скорпіоном будуть вже точно не з легких. Ні, вона зовсім не така жахлива, як можна подумати, але вона завжди говорить все начистоту. Вона не вміє брехати, і крапка.

Звичайно, місцями вона перегинає палицю і здається надмірно суворою, але це лише тому, що вона не вміє прикрашати істину і ходити навколо. Так, вона прямолінійна. І вам знадобиться чимало часу, щоб придбати імунітет до її гострого жала.

Але зате вона подарує вам надзвичайно сильну пристрасть. Жінка-Скорпіон буде любити вас в повну силу, але і кожен ваш вчинок візьме близько до серця. З її довірою і повагою краще не грати. Якщо ви розіб'єте їй серце, то втратите її назавжди.

Тому ставтеся до відносин зі Скорпіоном серйозно, інакше вони довго не триватимуть.

11. Діва

Статистика свідчить, що серед жінок, народжених під знаком Діви, більше старих дів, ніж в будь-якому іншому знаку Зодіаку. Проблема в тому, що вона не може знайти чоловіка, що відповідає її високим вимогам. Вона схильна до поверхневих суджень про людей і нерідко робить висновки на підставі лише зовнішнього вигляду.

В результаті вона втрачає можливість зустріти сумісного з нею чоловіка.

Ключ до розуміння її натури в тому, що вона занадто контролює себе. Вона настільки ж емоційна, як і інші жінки, але занадто добре управляє своїми почуттями. Її внутрішні прагнення майже завжди залишаються в таємниці.

Вона здатна бути терплячою і доброю, але при цьому вона залишається цілеспрямованою, холодної і підпорядковується завжди розуму, а не серцю.

10. Овен

Жінка-Овен чарівна, суперечлива і темпераментна. Вона здатна перемикати емоції так стрімко, що тугодум протилежної статі дуже швидко опиниться далеко позаду в хмарі пилу.

Чоловік повинен миритися з її бажаннями, які різко змінюються. Вона імпульсивна у висловлюваннях і часто, здається, байдужа до того, що сама говорить. Її невгамовність змусить ворушитися будь-якого чоловіка.

У неї яскраво виражена тенденція до панування, вона прагне нав'язати свою думку іншим. Вона постарається зневажати вас, і її агресивність може звести нанівець ваш успіх.

Але вона хоче саме сексуальних відносин: жінка-Овен шукає коханця, а не батька.

9. Телець

Її повелителька — Венера, тому вона знає всі прийоми спокушання без допомоги підручників. Будучи дуже чуттєвою, вона незрівнянна в мистецтві притягнень чоловіків. Але, притягаючи багатьох, вона вибирає лише обраних.

Справжня любов з нею не буде протікати гладко. Вона від народження ревнива і здатна влаштовувати досить галасливі сцени. Якщо вона вважає, що нею нехтують, вона скаже прямо все, що в неї на думці.

Жінка-Телець знає, чого вона хоче, і у своїй упертості здатна здаватися нерозумною. Якщо вона чогось домагається, то йде до мети напролом, навіть якщо для цього потрібно вдатися до сліз, погроз або биття посуду. Якщо ви зв'язалися з жінкою-Тельцем, будьте готові або поступитися, або вийти з гри.

Зате вона готова в рівній мірі давати і брати.

8. Рак

Жінці, народженій під сузір'ям Рака, важко повністю віддатися любові, хоча вона дуже приваблива для чоловіків завдяки своїй скромності, чарівності і здатності співчувати їх проблемам.

Якщо ви хочете завоювати її, не забудьте про троянди, свічки, шампанське і ліричні вірші. Перемога не буде швидкою. Розвиток цих відносин піде радикально: життя або смерть, все або нічого, шлюб або прощання навіки.

Жінка-Рак віддана чоловікові, обраному нею собі у партнери. Іноді її відданість буває надмірно нав'язливою. У свою чергу, вона чекає безроздільної прихильності від свого коханця.

Їй потрібно, щоб навколо неї метушилися, хвилювалися, обожнювали її.

7. Лев

Для жінки, народженої під знаком Лева, немає нічого важливіше чоловіків, захоплених нею і висловлюючих своє захоплення. Сама вона при цьому не обов'язково закохана. У певному сенсі вона виставляє секс на продаж, а її плата — задоволення, яке вона відчуває від думки, що її так високо цінують.

Вона не тільки повинна займати важливе місце в житті партнера, але і бути єдиною для нього. До неї самої, проте, подібні обмеження не відносяться. Вона хоче залишатися абсолютно вільною у виборі нової жертви.

Зазвичай це не віднімає у неї багато часу: жертва сама охоче йде назустріч. Вона віддана тим, хто любить її, але якщо прихильність до неї зникає, вона йде.

Вона часто може виявитися замішаною в «любовному трикутнику», зіштовхуючи двох чоловіків лобами. Вона щаслива, тільки коли вона в центрі уваги.

6. Водолій

Жінка, народжена під знаком Водолія, володіє дуже сильним інтелектом. Їй не подобається, щоб на неї дивилися як на сексуальний об'єкт. У неї високі вимоги, яких вона не прагне занижувати, і вона наполягає на тому, щоб чоловік ставився до неї з належною повагою.

Вона любить друзів і вечірки, прекрасно почуває себе в суспільстві і завжди готова прийняти запрошення в останню хвилину від того, хто їй подобається. В основному чесна і відкрита, вона не вміє брехати, оскільки не хоче бути неправдивою.

Якщо вона любить когось, то зазвичай розкриває перед ним душу, часто не дуже доречно.

Їй подобається домагатися своїх цілей.

5. Близнюки

Жінка, народжена під знаком Близнюків, здатна привернути увагу будь-якого чоловіка, оскільки є дотепною і чарівною співрозмовницею. Крім того, вона уважна слухачка, яка з цікавістю поставиться до проблем інших. Близнюки люблять аналізувати ситуацію, шукати мотиви і пропонувати свої поради.

Вона легко заводить друзів, але, як правило, не буває зацікавлена у більш тривалій дружбі. Їй хочеться всім подобатися, хоча сама вона не обов'язково прив'язана до всіх.

Зазвичай вона відчуває невдоволення, якщо хтось забирає в неї надто багато часу або звалює на неї проблеми, які вона вже вирішила до свого повного задоволення.

Їй досить складно довго займатися одним і тим же ділом, оскільки вона швидко захоплюється чимось новим.

4. Терези

Жінки, що народилися під знаком Терезів, відомі своєю привабливістю і витонченими манерами. Оскільки її знаком управляє Венера, жінка знаку Терези дуже вправна в любові. Вона одягається вишукано, користується хорошими і дорогими парфумами, любить гарні прикраси і намагається оточити себе розкішшю.

Такий самий витончений підхід відноситься і до чоловіків. Якщо її партнер на це не здатний, то йому краще надалі триматися від неї подалі.

Не можна заперечувати її схильність до непостійності. Вона намагається фліртувати з будь-яким привабливим чоловіком на своєму шляху, але дуже швидко переходить від одного до іншого, намагаючись підкорити його. В основному вона просто хоче, щоб нею захоплювалися.

Якщо справа йде не так, як їй подобається, вона може стати дріб'язковою і прискіпливою.

3. Козеріг

Жінка, народжена під знаком Козерога, занадто стримана в любові, їй бракує сміливості переступити моральні заборони. Потрібно сильно постаратися, щоб розкріпачити її. Поки вона не подолає обережного підходу до любові, вона не дізнається її справжніх радощів.

Вона здатна захопитися будь-яким чоловіком, але при цьому тримає себе в руках. Її неприступність впаде, як тільки вона стане більш впевненою в собі — і у вас.

Вона із задоволенням сприймає захоплення і залицяння, але ніколи не дозволить володіти собою повністю. Вона знає, чого ви хочете, але ви ніколи не знаєте напевно, що вона думає.

Багато чоловіків вважають, що її важко зрозуміти. Іншим її стриманість і неприступність здаються привабливими.

2. Риби

Жінка, народжена під знаком Риб, дуже жіночна, чуттєва і сприйнятлива. Вона володіє хорошою інтуїцією. У неї незвичайний дар бачити все наскрізь.

Атмосфера таємничості, навколо неї, може бути оманлива. Вона дійсно володіє дивною, привабливою властивістю, що приваблює чоловіків. Проте вона дуже залежна натура і сильно прив'яжеться до людини, яка буде грати головну роль в її житті.

Їй необхідно постійно повторювати, що вона кохана. Вона, в свою чергу, віддячить партнеру відданістю своєї чуттєвої душі.

Вона більше схильна до мрій і надій, ніж до конкретних дій.

1. Стрілець

Жінка, народжена під знаком Стрільця, — спокусниця і невиправна кокетка. Вона буде експериментувати в сексі з легким відчуттям так, щоб її партнери залишилися друзями.

Жінка, народжена під цим знаком, не проти займатися сексом з партнером, але набагато більше її цікавлять дружба, обмін ідеями і романтичні пригоди. Вона може бути дуже привабливою, і чоловікові часом важко зрозуміти, почала вона сексуальну гру або просто шукає друга.

Її ентузіазм, готовність йти назустріч, почуття гумору і дотепність порадують будь-якого чоловіка. Вона — хороша слухачка, хороший товариш для чоловіка, який любить спорт і пригоди, і прекрасна господиня, здатна оживити будь-яку вечірку.

Вона любить свою свободу, і ніщо не повинно заважати її волелюбній вдачі. Врахуйте: вона любить різноманітність і готова швидко розлучитися з чоловіком, який її більше не цікавить.