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Понеділок, 22.06.2020
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Поради для тих, хто працює понаднормово

Поради для тих, хто працює понаднормово
Оновлено 02:52 Сьогодні Телеграф ukr.media unsplash.com
Зараз ми наведемо логічні аргументи на користь дотримання встановленого графіка, інформує Ukr.Media.

У нашій країні люди звикли працювати багато і вони позитивно ставляться до ненормованого графіку. Складно уявити людину, яка встає з-за офісного столу, щойно проб'є час йти додому. Поки у Європі за додаткові години роботи співробітники просять у керівників подвійну оплату, у нашій країні люди самі раді працювати більше покладеного, сподіваючись домогтися підвищення. Але добре працює не той, хто сидить за комп'ютером по 12 годин, а той, хто вмикає голову.

Дивіться на показники, а не на годинник

Коли ви востаннє обговорювали з керівником план на рік і прораховували, яких результатів у матеріальному або фізичному відношенні хочете досягти? На жаль, так діють одиниці, а даремно. До підвищення вас приведе звичка демонструвати результати своєї роботи і підкреслювати їх значущість для компанії, а не відмінна старанність щодо дотримання графіка і відмова від обіду заради збільшення годин. Якщо за вашої відсутності у колег усе падає з рук — це не ви є незамінними, а у компанії відсутня система взаємозаміщення. Поговоріть з колегами і навчіться допомагати один одному, а не вставляти палиці у колеса.

Мозок повинен відпочивати

Чим менше ви спите, тим нижчою є ваша концентрація уваги і здатність до творчого мислення. Вчені експериментально довели, що потрібно дотримуватися режиму дня і робити перерву на відпочинок вдень. Тож витратьте свій обід на прогулянку до улюбленого кафе, неспішну чашку кави на освітленій сонцем веранді або прогулянку парком з придбаною кавою. Перегляньте свій план на день: тренування у залі — це не відпочинок, а додаткове навантаження. Читання книги, яка стосується бізнесу — теж не відпочинок. Ваш мозок відпочиває тоді, коли ви медитуєте, гуляєте з друзями або ходите у кіно. Навчіться приділяти хоча б 2-3 години ввечері тому, щоб посидіти перед телевізором, прогулятися парком або навіть перегорнути стрічку соцмереж.

Поради, що робити, якщо вам не подобається робота

Навчіться планувати

Спокійні і впевнені дії — те, що є необхідним у перші тижні у офісі після тривалої перерви. Не потрібно розриватися між папками з документами, новими проектами та обговоренням проблем з колегами. На початку робочого дня після зборів розписуйте завдання — пам'ятайте, що більше трьох великих справ ви виконати не зможете. Менш важливі доручайте підлеглим, а великі залишайте собі, не забуваючи розбивати їх на підпункти. Дотримуватися графіка допоможе будильник — ставте його так, як вам зручно. Це можуть бути дві робочі сесії по 20 хвилин і одна сесія відпочинку, або 45 хвилин плідної роботи і стільки ж відпочинку.

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Робота, Поради, Праця.

Автор:

Телеграф
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