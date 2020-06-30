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Топ-5 рецептів цілющих фруктових масок для обличчя

Топ-5 рецептів цілющих фруктових масок для обличчя
09:10 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Літо - найкращий час побалувати себе масками зі свіжих фруктів.

У розпал літа можна сміливо відмовитися від масок фабричного виробництва. Зараз найкращий період для використання натуральних масок, створених самою природою.

Однак слід бути обережною. Фрукти можуть викликати алергію.

Маска з банана

Яєчний жовток змішайте з ложкою бананового пюре і оливкової олії.

Ця маска чудово підходить для сухої шкіри. Вона рекомендована для боротьби зі зморшками.

Маска з запеченого яблука

Пюре з запеченого в духовці яблука змішайте зі збитим яєчним білком. Маску слід тримати на обличчі до підсихання білка.

Це хороший засіб для живлення жирної шкіри обличчя.

Маска з абрикосів

Свіжі абрикоси подрібнити в пюре і змішати з кефіром у співвідношенні 1:1. Маску слід тримати на обличчі 20 хвилин - відмінний засіб для власниць жирної шкіри обличчя.

Маска зі сливи

Свіжу сливу подрібнити до стану пюре. Додати жовток і сметану. Тримати на обличчі 20 хвилин.

Ця маска відмінно підходить для зрілої сухої та нормальної шкіри.

Чому маска з фруктів шкідлива для обличчя

Маска з груші

Половинку груші подрібнити в пюре, додати 1 ст. ложку молока і чайну ложку меду. Маску тримати на обличчі близько 15 хвилин. Вона підходить для будь-якого типу шкіри.

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Рецепт, Топ, Маска, Фрукти, Обличчя.

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Телеграф
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