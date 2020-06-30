Топ-5 рецептів цілющих фруктових масок для обличчя

У розпал літа можна сміливо відмовитися від масок фабричного виробництва. Зараз найкращий період для використання натуральних масок, створених самою природою.
Однак слід бути обережною. Фрукти можуть викликати алергію.
Маска з банана
Яєчний жовток змішайте з ложкою бананового пюре і оливкової олії.
Ця маска чудово підходить для сухої шкіри. Вона рекомендована для боротьби зі зморшками.
Маска з запеченого яблука
Пюре з запеченого в духовці яблука змішайте зі збитим яєчним білком. Маску слід тримати на обличчі до підсихання білка.
Це хороший засіб для живлення жирної шкіри обличчя.
Маска з абрикосів
Свіжі абрикоси подрібнити в пюре і змішати з кефіром у співвідношенні 1:1. Маску слід тримати на обличчі 20 хвилин - відмінний засіб для власниць жирної шкіри обличчя.
Маска зі сливи
Свіжу сливу подрібнити до стану пюре. Додати жовток і сметану. Тримати на обличчі 20 хвилин.
Ця маска відмінно підходить для зрілої сухої та нормальної шкіри.
Маска з груші
Половинку груші подрібнити в пюре, додати 1 ст. ложку молока і чайну ложку меду. Маску тримати на обличчі близько 15 хвилин. Вона підходить для будь-якого типу шкіри.