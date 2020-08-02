Як пережити зраду коханої людини

Зрада коханої людини – одне з найстрашніших подій для кожної людини, яка вважала, що друга половинка ніколи не зможе заподіяти біль і страждання. Зіткнення з подібною ситуацією викликає масу негативних емоцій: від розчарування до падіння самооцінки. Питання, як пережити зраду і при цьому зберегти хороші, щирі відносини стає номером один на порядку денному. Чи можна взагалі пробачити подібний вчинок і скільки часу, сил і нервів піде на ліквідацію наслідків? Психологи стверджують, що прощення можливо. Це колосальна праця, причому за участю обох сторін. Але якщо все зробити правильно, то проблема як пережити зраду чоловіка або як пережити зраду дружини знайде рішення досить швидко.

Зрада – це смерть стосунків, принаймні, періоду або етапу який передував появі коханки або коханця. І навіть якщо пара продовжить свій танок, однак таких «нас» вже ніколи не буде, «ми» будемо інші, або будуть зовсім не «ми».

Пара, така яка була,вже неможлива, неможливо оживити те, що вже в минулому. Яка ж пара зараз, коли один етап завершився, а наступний ще не почався? А зараз криза, і далі буде якісно нове партнерство, або буде кінець стосунків. І врешті решт криза – це розвиток в будь-якому варіанті.

Справді, чи можуть люди кохати все життя когось одного? Зрада - це причина чи наслідок? Як їй запобігти? А головне, що з усім цим робити, якщо вже воно сталося? Ці запитання здаються риторичними. Та все ж спробуймо розкласти все по поличках.

1-й варіант — чоловік йде з сім'ї до коханки

Цей варіант болючий для жінки, яка пережила зраду. Проте якщо так сталося, немає сенсу мучити себе здогадками про те, як зараз живе колишній чоловік. Не потрібно стежити за його сторінками в соціальних мережах і розпускати плітки про нього і його нову пасію з подружками. Намагайтеся відволіктися від неприємної ситуації. Займіться улюбленою справою, дітьми, роботою. Якщо є можливість, вирушайте в подорож або просто поїдьте з компанією друзів на природу.

2-й варіант — чоловік йде до коханки, але через певний час повертається в сім'ю

У цьому випадку ви повинні твердо відповісти на питання самій собі, чи готові пробачити зраду. Якщо вирішите пробачити чоловіку, не вдавайте, що нічого не сталося. Запитайте коханого про те, чого йому не вистачало в стосунках, обговоріть ваше подальше спільне життя. Ви повинні вирішити всі питання про те, що сталося зараз, щоб надалі не повертатися до цієї теми ніколи.

3 варіант — чоловік просить вибачення — ви пробачаєте

Якщо ви любите свого чоловіка, то, звичайно, цей варіант для вас буде найбільш оптимальним. Проте тут важливо зрозуміти, чому чоловіка потягло наліво. Знову-таки без довірчої розмови не обійтися. Однак пам'ятайте — якщо ви вирішили пробачити коханому, то у майбутньому не повинні звинувачувати його в зраді навіть під час дуже великих сварок.

Якщо впоратися з емоціями не виходить, образа душить, а сльози течуть з очей ось вже кілька тижнів, необхідно звернутися за допомогою до фахівця. Досвідчений психолог допоможе прийняти ситуацію і пережити її. Розмова із спеціалістом — прекрасний спосіб знайти упевненість у собі і підняти самооцінку попри пережитий негатив.