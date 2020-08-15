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У співачки Alyosha і Тараса Тополі народилася дитина: фото щасливих батьків

У співачки Alyosha і Тараса Тополі народилася дитина: фото щасливих батьків
17:41 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Зіркове подружжя співаків Тарас Тополя і Alyosha втретє стали батьками.

Українська співачка Alyosha поділилася радісною новиною - вона знову стала мамою. Про поповнення в родині щаслива мама повідомила на своїй офіційній сторінці в Instagram.

"Ну нарешті! Наша Марія Тарасівна Тополька народилася. Схожа так на тата!" - написала щаслива мама.

Аlyosha також опублікувала знімок з пологового будинку, де позує разом з чоловіком і дочкою.

 
 
 
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Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

 

Нагадаємо, що Тарас Тополя і Alyosha виховують ще двох старших синів - 7-річного Романа та 4-річного Марка.

Як повідомлялося раніше, днями українська співачка випустила колискову на честь народження дочки.

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Alyosha, Тарас Тополя, Діти.

Автор:

Телеграф
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