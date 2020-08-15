У співачки Alyosha і Тараса Тополі народилася дитина: фото щасливих батьків

Українська співачка Alyosha поділилася радісною новиною - вона знову стала мамою. Про поповнення в родині щаслива мама повідомила на своїй офіційній сторінці в Instagram.
"Ну нарешті! Наша Марія Тарасівна Тополька народилася. Схожа так на тата!" - написала щаслива мама.
Аlyosha також опублікувала знімок з пологового будинку, де позує разом з чоловіком і дочкою.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, що Тарас Тополя і Alyosha виховують ще двох старших синів - 7-річного Романа та 4-річного Марка.
Як повідомлялося раніше, днями українська співачка випустила колискову на честь народження дочки.