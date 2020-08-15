У співачки Alyosha і Тараса Тополі народилася дитина: фото щасливих батьків

Зіркове подружжя співаків Тарас Тополя і Alyosha втретє стали батьками.

Українська співачка Alyosha поділилася радісною новиною - вона знову стала мамою. Про поповнення в родині щаслива мама повідомила на своїй офіційній сторінці в Instagram.

"Ну нарешті! Наша Марія Тарасівна Тополька народилася. Схожа так на тата!" - написала щаслива мама.

Аlyosha також опублікувала знімок з пологового будинку, де позує разом з чоловіком і дочкою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger) 15 Авг 2020 в 12:21 PDT

Нагадаємо, що Тарас Тополя і Alyosha виховують ще двох старших синів - 7-річного Романа та 4-річного Марка.

Як повідомлялося раніше, днями українська співачка випустила колискову на честь народження дочки.