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Оля Цибульська влаштувала сексуальну фотосесію до 8 березня (Фото)

Оля Цибульська влаштувала сексуальну фотосесію до 8 березня (Фото)
21:54 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:У Міжнародний день жінок, який відзначать 8 березня, всі українки отримують привітання та квіти.

А от Оля Цибульська вирішила не тільки приймати сюрпризи, але й сама дарувати їх.

Оля Цибульська вже давно довела, що вона – майстер інтриги. Нещодавно співачка викликала нову хвилю обговорень після грайливого інтерв’ю "Світському життю", в якому зізналась, що може записати нову дуетну пісню з Дзідзьо. Трек "Цьомаю" вже став своєрідним народним хітом, тому прихильники в очікуванні цієї колаборації. 

"Треба, щоб ти співав про любов. Аби був такий сексуальний і брутальний", – грайливо зазначила Оля Цибульська. За дуетну композицію артистка жартома попросила у Дзідзьо купити їй діамантовий перстень, на що він погодився.

Та не менше обговорень викликали нові сексуальні фото Олі Цибульської, які з'явились у її блозі 8 березня. Знаменита красуня позувала у корсетній сукні зі звабливим декольте та розрізом на нозі. Відтак всі прихильники змогли помилуватись стрункою фігурою співачки та помітити відсутність спідньої білизни на Олі Цибульській. 

Котик, дякую, що з тобою можу відчути себе справжньою жінкою щодня! Я на гастролях, вночі буду вдома. Решта фото у твоєму телефоні, нікому не показуй. Це подарунок. Пиши, я чекаю, цьом, – написала у мережі Оля Цибульська. 

У коментарі журналістам LifeStyle 24 зірка пояснила, що еротичні фото вона надіслала чоловіку, бо у її шлюбі немає такого, що на свято тільки коханий дарує сюрпризи. Ще відвертіші фото Оля Цибульська вирішила не оприлюднювати, однак кілька з них залюбки показала прихильникам. 

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"У нас дуже особливі стосунки. Ми за пристрасні емоції і спонтанні подарунки. А ще любимо один одного не тільки на свята. Тому зовсім не розділяємо, коли його “черга”, а коли – моя. Даруємо, коли відчуваємо, що хочемо радості і одне одного. Цей фотосет від мегаталановитої Марти Сирко ми зробили за один день. Прокинулася і зрозуміла: хочу, щоби він бачив мене ще й такою. Вийшло так круто, що хочу поділитися... Тими, які можна", – пояснила Оля Цибульська.

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