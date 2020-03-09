Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Дан Балан зізнався в почуттях Тіні Кароль

Дан Балан зізнався в почуттях Тіні Кароль
08:34 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф Apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Вокалісти назвали себе "справжніми амурчиками".

8 березня на шоу "Голос країни-10" стартував новий етап - вокальні бої, де вокалісти борються за подальшу участь в проекті, виконуючи на сцені одну пісню дуетом. Учасники команди Дана Балана разом зі своїм тренером підготували сюрприз для Тіни Кароль.

Переможець проекту "Голос. Діти" Роман Сасанчін та сільський блогер Сергій Клейніс виконали хіт співачки "Не дощ" в незвичайному аранжуванні. "Ця пісня - подарунок від Дана для Тіни, і ми заспіваємо її так, що вона просто розтане і зрозуміє, як Дан її любить", - сказали хлопці перед виходом на сцену, назвавши себе "справжніми амурчиками".

"Дякую, який ти молодець! Як зворушливо! Дуже гармонійно, з глузду з'їхати", - не стримувала емоцій Тіна і навіть обняла Дана.

Роман Сасанчін сказав, що цією піснею вони з Сергієм хотіли показати, які у Дана до Тіни є "справжні та сильні почуття". "Вони допомогли тобі зізнатися", - звернулася Кароль до Балана.

Alyona Alyona показала фото з відпочинку на Балі

Потім Дан назвав Тіну "малою" і сказав: "Коли з батьком будемо знайомитися? Я вже підготував промову, подарунки є, по нашим молдавським традиціям. Все є, ми приходимо і просимо заміж і все таке...". На що співачка сказала: "Не так швидко математика складається".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Роман, Тина Кароль, Сюрприз, Голос країни, Дан Балан, Стосунки, Заручини, Почуття, Глядачі, Зізнався, Зворушливо.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
ЄС запровадив санкції проти Росії ще на півроку
ЄС продовжив санкції проти Росії
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся