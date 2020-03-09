Дан Балан зізнався в почуттях Тіні Кароль

Новини шоу бізнесу:Вокалісти назвали себе "справжніми амурчиками".

8 березня на шоу "Голос країни-10" стартував новий етап - вокальні бої, де вокалісти борються за подальшу участь в проекті, виконуючи на сцені одну пісню дуетом. Учасники команди Дана Балана разом зі своїм тренером підготували сюрприз для Тіни Кароль.

Переможець проекту "Голос. Діти" Роман Сасанчін та сільський блогер Сергій Клейніс виконали хіт співачки "Не дощ" в незвичайному аранжуванні. "Ця пісня - подарунок від Дана для Тіни, і ми заспіваємо її так, що вона просто розтане і зрозуміє, як Дан її любить", - сказали хлопці перед виходом на сцену, назвавши себе "справжніми амурчиками".

"Дякую, який ти молодець! Як зворушливо! Дуже гармонійно, з глузду з'їхати", - не стримувала емоцій Тіна і навіть обняла Дана.

Роман Сасанчін сказав, що цією піснею вони з Сергієм хотіли показати, які у Дана до Тіни є "справжні та сильні почуття". "Вони допомогли тобі зізнатися", - звернулася Кароль до Балана.

Потім Дан назвав Тіну "малою" і сказав: "Коли з батьком будемо знайомитися? Я вже підготував промову, подарунки є, по нашим молдавським традиціям. Все є, ми приходимо і просимо заміж і все таке...". На що співачка сказала: "Не так швидко математика складається".