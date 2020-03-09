Надя Дорофеєва здивувала дивним стилем одягу (Фото)

Новини шоу бізнесу:На фотографії українська співачка разом зі своєю подругою позує в одязі в стилі оверсайз.

Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва здивувала користувачів мережі своїм стилем на новому фото. На знімку вона позує разом зі своєю подругою.

Фото співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Епатажна Надя Дорофєєва привітала всіх шанувальників з 8 березня.

"Дівчатка!!!! З нашим святом! Сьогодні нам можна все. Ідеальна весна", - підписала вона.

На фотографії українська співачка разом зі своєю подругою позує в одязі в стилі оверсайз. На ній білі кофта та штани, а зверху велика рожева безрукавка.

"Безформний рожевий пончик", "Куди котиться мода і стиль", "Ох, обожнюю, коли на тобі речі – оверсайз", "Ох, у цей день ми маленькі демони", "О боже, як це красиво. Не можу", "Рожевий колір увійшов у чат. Такі гарні", - коментували користувачі.