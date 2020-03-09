Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Надя Дорофеєва здивувала дивним стилем одягу (Фото)

Надя Дорофеєва здивувала дивним стилем одягу (Фото)
08:43 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:На фотографії українська співачка разом зі своєю подругою позує в одязі в стилі оверсайз.

Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва здивувала користувачів мережі своїм стилем на новому фото. На знімку вона позує разом зі своєю подругою.

Фото співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Епатажна Надя Дорофєєва привітала всіх шанувальників з 8 березня.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Девочки!!!! С нашим праздником ! Сегодня нам можно всёёё идеальная весна в идеальной @katsurina.online @dasha_katsurina

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

"Дівчатка!!!! З нашим святом! Сьогодні нам можна все. Ідеальна весна", - підписала вона.

На фотографії українська співачка разом зі своєю подругою позує в одязі в стилі оверсайз. На ній білі кофта та штани, а зверху велика рожева безрукавка.

Дан Балан зізнатися в почуттях Тіні Кароль

"Безформний рожевий пончик", "Куди котиться мода і стиль", "Ох, обожнюю, коли на тобі речі – оверсайз", "Ох, у цей день ми маленькі демони", "О боже, як це красиво. Не можу", "Рожевий колір увійшов у чат. Такі гарні", - коментували користувачі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Instagram, Стиль, Фото, Подруга, Время и Стекло, оверсайз, УкраїнСКА, Співачка, Одяг, Надя Дорофеєва, Здивувала, Рожевий Пончик.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
ЄС запровадив санкції проти Росії ще на півроку
ЄС продовжив санкції проти Росії
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся