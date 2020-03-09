Надя Дорофеєва здивувала дивним стилем одягу (Фото)

Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва здивувала користувачів мережі своїм стилем на новому фото. На знімку вона позує разом зі своєю подругою.
Фото співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Епатажна Надя Дорофєєва привітала всіх шанувальників з 8 березня.
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Девочки!!!! С нашим праздником ! Сегодня нам можно всёёё идеальная весна в идеальной @katsurina.online @dasha_katsurina
"Дівчатка!!!! З нашим святом! Сьогодні нам можна все. Ідеальна весна", - підписала вона.
На фотографії українська співачка разом зі своєю подругою позує в одязі в стилі оверсайз. На ній білі кофта та штани, а зверху велика рожева безрукавка.
"Безформний рожевий пончик", "Куди котиться мода і стиль", "Ох, обожнюю, коли на тобі речі – оверсайз", "Ох, у цей день ми маленькі демони", "О боже, як це красиво. Не можу", "Рожевий колір увійшов у чат. Такі гарні", - коментували користувачі.