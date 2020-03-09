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Тіна Кароль розповіла, як захищається від коронавірусу

Тіна Кароль розповіла, як захищається від коронавірусу
09:47 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Знаменита співачка, народна артистка України Тіна Кароль невдовзі летить до сина в Лондон.

Там Веніамін навчається, а на батьківщину приїжджає на канікули. Зіркова матуся розповіла, як захищає себе та сина від епідемії коронавірусу.

Син Тіни Веніамін живе у британській родині. Відомо, що у Великій Британії зафіксували 209 випадків захворювання коронавірусом. Співачка хвилюється за сина, тому захищає себе, щоб не привести хворобу до нього. Про це вона розповіла у програмі "Світське життя" на телеканалі "1+1".

У Великій Британії вже є багато інцидентів захворювання на коронавірус, тому Тіна намагається захистити свого сина від хвороби.

У мене для захисту є і спеціальні рукавички, і маска. Як він летітиме на канікули – оце питання. Веніамін дитина і постійно тримає брудні гаджети в руках, тому вслідкувати за чистотою рук важко. Я думаю, що він не прилетить на Великдень. Оце для мене найбільша біль. 

Знаменитість зазначила, що для того, щоб вберегти себе та рідних, потрібно часто мити руки, дезінфікувати їх. Тіна переконана, то паніка не допоможе, треба добре думати про свій захист. Співачка радить ходити до публічних місць у рукавичках.

Тіна Кароль жартома сказала: "Сидимо вдома, робимо дітей".

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Станом на 8 березня від зараження коронавірусом померли 3 943 людей. Загальна кількість інфікованих по всьому світу становить 107 187 осіб. Найважча ситуація в Італії, Південній Кореї, Ірані та Китаї. Серед інфікованих понад 60 тисяч людей одужали. 3 березня в Україні, а саме в Чернівцях, зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом.

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Лондон, Эпидемия, Тина Кароль, Вениамин, Світське життя, Українська співачка, Велика Британія, Навчання, Коронавірус, Подробиці, Таня Ліберман, Зазист, Розповіла.
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