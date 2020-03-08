Netflix створив колекцію фільмів присвячену Міжнародному дню прав жінок

Новини шоу бізнесу:Netflix та організація "ООН Жінки" створили колекцію серіалів та фільмів "Because She Watched".

Про це інформує Variety.

"Netflix та ООН Жінки створили колекцію серіалів, документальних фільмів та художніх фільмів Because She Watched, присвячену Міжнародному жіночому дню", - йдеться у повідомленні.

Серед творців та кіногероїнь колекції, що буде доступна протягом цілого року, Софі Лорен, Салма Хайек, Яліца Апарісіо, Міллі Боббі Браун, Лорі Нунн, Лана Кондор, Петра Коста та Ава ДуВернай.

До колекції входять такі картини як: "Помаранчевий - це новий чорний", "Історія одруження", "Скриня з птахами", "Мовчання ягнят", "Будинок карт", "Очевидне око", "Корона", "Гравітація", "Рома" та "Париж палає".

"Мета створення колекції полягає у розповіді про історії жінок та показі жінок у всій їх різноманітності. Йдеться про те, щоб зробити видимим невидиме, довести, що лише за умови повного представлення жінок на екрані, залучення їх поза камерою та у наших творах загалом суспільство процвітатиме по-справжньому", - сказала Аніта Бхатія, заступниця виконавчого директора організації "ООН Жінки".