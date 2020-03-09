Тімур Мірошниченко сьогодні святкує день народження: подробиі свята

Інна та Тімур одружені вже два роки. Вони щасливі, виховують двох дітей. Дружина у всьому підтримує чоловіка, дарує своє кохання і турботу. На своїй сторінці в інстаграмі Інна опублікувала зворушливе привітання, в якому висловила слова любові та вдячності.
Тімур Мірошниченко в січні цього року вдруге став татом. Минулого тижня відбулося таїнство хрещення сина Марка. Щасливий татусь ділиться незабутніми митями з прихильниками у мережі. Не залишається осторонь і дружина шоумена. В його день народження вона поширила яскраву фотографію та написала ніжне привітання.
"У мене скасували захід напередодні дня народження і маю декілька вихідних поспіль. Дзвони батькам і кажи, що взяти паспорти і зранку 6 березня були в аеропорті."
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MY BIRTHDAY BOY ⠀ «У меня отменилось мероприятие накануне ДР, и получается несколько выходных подряд. Звони родителям, говори, чтоб взяли паспорта и 6.03 утром были в аэропорту». ⠀ В этом коротком тексте весь ты. Заботливый, семейный, щедрый и любящий. Ты создаёшь праздник для всех, кто тебя окружает. На работе и дома. ⠀ Ты знаешь, что в жизни действительно важно, и умеешь это ценить. ⠀ Ты искренне и безвозмездно любишь. ⠀ Ты вселяешь спокойствие и уверенность. ⠀ Ты заставляешь расцветать и видеть мир наполненным и гармоничным! ⠀ Если бы меня попросили придумать для тебя образ в кино, ты был бы ангелом, сошедшим с небес. ⠀ Люблю тебя настолько сильно, насколько вообще могут любить люди:) ⠀ С днем рождения! Будь обязательно здоровым! А я сделаю всё, чтоб ты был обязательно счастливым
"В цьому короткому тексті увесь ти. Турботливий, сімейний, щедрий, люблячий. Ти створюєш свято для всіх, хто тебе оточує. На роботі і вдома. Ти знаєш, що в житті справді важливо і вмієш це цінувати. Ти щиро та безкорисно любиш. Ти вселяєш спокій та впевненість. Ти змушуєш розцвітати та бачити світ наповненим та гармонійним! Якби мене попросили придумати для тебе образ в кіно, ти був би ангелом, який зійшов з небес. Кохаю тебе настільки сильно, наскільки можуть кохати люди. З днем народження! Обов'язково будь здоровим! А я зроблю все, щоб ти обов'язково був щасливим!"