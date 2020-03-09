Ольга Сумська показала, як виглядає без макіяжу

Новини шоу бізнесу:Знаменита українська акторка Ольга Сумська продовжує ділитися з прихильниками не тільки кадрами зі знімальних майданчиків.

Зірка опублікувала фото, на яких похизувалася природною красою.

До Ольги Сумської та її сім'ї останнім часом прикута активна увага прихильників. Жінка поширює на своїй сторінці в інстаграмі різноманітні дописи: про роботу, родину, доньок. Також не оминає увагою тему краси. Вчора, 8 березня, вона привітала чарівну половину людства зі святом весни та на власному прикладі продемонструвала, що натуральну красу нічим не замінити, вона прекрасна.

Акторка інколи поширює світлини, на яких постає без макіяжу. Ольга не соромиться показувати свій природний стан, адже жінка справді виглядає неперевершено. Графік акторки складний і слідкувати за собою в таких умовах важко, проте, де б артистка не була, вона завжди має бездоганний вигляд.

На кадрах, якими поділилася знаменитість, вона зображена у курточці з екохутром та капюшоні. Волосся жінка вклала в легкі локони, а її обличчя сяє природною красою.