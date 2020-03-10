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Джастін Бібер взяв участь у курйозному розіграші (Відео)

Джастін Бібер взяв участь у курйозному розіграші (Відео)
05:00 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Популярний американський співак Джастін Бібер вирішив курйозно пожартувати з прихильників серіалу "Друзі".

Зробив він це днями у шоу телеведучої Еллен Дедженерес.

Джастін Бібер завітав на студію Warner Bros., де зберігаються реквізити зі зйомок легендарного серіалу "Друзі". Саме туди щороку приходять мільйони прихильників, які хочуть уявити себе одними з учасників знаменитого проєкту.

Однак вони й гадки не мали, хто зустрічатиме їх у павільйоні.

Для курйозного розіграшу Джастін Бібер приміряв перуку, вуса та окуляри, змінившись до невпізнання.

В такому образі він перевтілився в екскурсовода Warner Bros., який зустрічав прихильників серіалу "Друзі".

Артист цікавився, хто є улюбленим персонажем, прибирав у павільйоні та підпрацьовував фотографом. Не втримався Джастін Бібер і від можливості заспівати знамениту пісню Фібі про кота.

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Вкінці розіграшу туристи були вражені, що змогли поспілкуватись зі справжньою зіркою. 

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Все по темі:

Голливуд, Сериал, Warner Bros., Экскурсия, Джастин Бибер, Эллен Дедженерес, Друзi, Зирка, Відео, Прихильники, Жарти, Павільйон.
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