Джастін Бібер взяв участь у курйозному розіграші (Відео)

Новини шоу бізнесу:Популярний американський співак Джастін Бібер вирішив курйозно пожартувати з прихильників серіалу "Друзі".

Зробив він це днями у шоу телеведучої Еллен Дедженерес.

Джастін Бібер завітав на студію Warner Bros., де зберігаються реквізити зі зйомок легендарного серіалу "Друзі". Саме туди щороку приходять мільйони прихильників, які хочуть уявити себе одними з учасників знаменитого проєкту. Однак вони й гадки не мали, хто зустрічатиме їх у павільйоні.

Для курйозного розіграшу Джастін Бібер приміряв перуку, вуса та окуляри, змінившись до невпізнання.

В такому образі він перевтілився в екскурсовода Warner Bros., який зустрічав прихильників серіалу "Друзі".

Артист цікавився, хто є улюбленим персонажем, прибирав у павільйоні та підпрацьовував фотографом. Не втримався Джастін Бібер і від можливості заспівати знамениту пісню Фібі про кота.

Вкінці розіграшу туристи були вражені, що змогли поспілкуватись зі справжньою зіркою.