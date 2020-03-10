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Кайлі Дженнер приміряла вбрання, як у Бейонсе (Фото)

Кайлі Дженнер приміряла вбрання, як у Бейонсе (Фото)
00:30 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Світська левиця Кайлі Дженнер вкотре приголомшила фанів.

Нещодавно вона здивувала прихильників, коли перефарбувала волосся у світлий колір. Тепер знаменитість поділилася фотографією, на якій позує у вбранні, схожому на те, що 6 років тому приміряла знаменита співачка Бейонсе.

Мільярдерка Кайлі Дженнер відправилася на відпочинок, звідки активно публікує світлини. Зірка ділиться не лише кадрами в бікіні на фоні океану, а й демонструє екстравагантні образи. Днями на її сторінці в інстаграмі з'явилася фотографія, на якій Кайлі позує в дуже схожому вбранні на те, що Бейонсе одягала під час світового туру в 2014 році.

На кадрі Кайлі зображена в неоновій зеленій сукні з леопардовим принтом. Майже в такій самій сукні виступала Бейонсе. Також в обох зірок волосся було вкладене в легкі локони і пофарбоване в однаковий колір.

 
 
 
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“I AM MY OWN MUSE” - TOM FORD

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Знамениті красуні, хоча й мають схожі вбрання, проте кожна із них має свою армію прихильників, для яких вона найкраща. У світі шоу-бізнесу часто трапляються випадки, коли образи схожі між собою, проте всі зірки мають свої родзинки.

 
 
 
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the other night

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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Це не перший випадок схожості образів улюбленець мільйонів. Також на їхніх акаунтах у соцмережах можна побачити знімки, на яких позують у комбінезонах одного фасону.

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Бейонсе, Мода, Instagram, Стиль, Образ, Кайли Дженнер, Фани, Миллиардерша, Приміряла, Повторила, Дизанер.
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