Кайлі Дженнер приміряла вбрання, як у Бейонсе (Фото)

Новини шоу бізнесу:Світська левиця Кайлі Дженнер вкотре приголомшила фанів.

Нещодавно вона здивувала прихильників, коли перефарбувала волосся у світлий колір. Тепер знаменитість поділилася фотографією, на якій позує у вбранні, схожому на те, що 6 років тому приміряла знаменита співачка Бейонсе.

Мільярдерка Кайлі Дженнер відправилася на відпочинок, звідки активно публікує світлини. Зірка ділиться не лише кадрами в бікіні на фоні океану, а й демонструє екстравагантні образи. Днями на її сторінці в інстаграмі з'явилася фотографія, на якій Кайлі позує в дуже схожому вбранні на те, що Бейонсе одягала під час світового туру в 2014 році.

На кадрі Кайлі зображена в неоновій зеленій сукні з леопардовим принтом. Майже в такій самій сукні виступала Бейонсе. Також в обох зірок волосся було вкладене в легкі локони і пофарбоване в однаковий колір.

Посмотреть эту публикацию в Instagram “I AM MY OWN MUSE” - TOM FORD Публикация от Kylie (@kyliejenner) 5 Мар 2020 в 4:19 PST

Знамениті красуні, хоча й мають схожі вбрання, проте кожна із них має свою армію прихильників, для яких вона найкраща. У світі шоу-бізнесу часто трапляються випадки, коли образи схожі між собою, проте всі зірки мають свої родзинки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram the other night Публикация от Kylie (@kyliejenner) 6 Мар 2020 в 12:58 PST

Це не перший випадок схожості образів улюбленець мільйонів. Також на їхніх акаунтах у соцмережах можна побачити знімки, на яких позують у комбінезонах одного фасону.