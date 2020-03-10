Помер актор Макс фон Сюдов, який зіграв у "Зоряних війнах"

Варто наголосити, що він двічі був номінований на премію Оскар та продовжував кар'єру до кінця життя.
Як повідомляє видання Paris Match, Макс фон Сюдов помер вчора, 8 березня. Він пішов з життя у віці 90 років. Про трагедію у родині повідомила дружина актора Кетрін фон Сюдова, у шлюбі з якою він прожив понад 20 років.
З розбитим серцем і нескінченним сумом ми відчуваємо нестерпний біль і оголошуємо вам про відхід Макса фон Сюдова 8 березня 2020 року, – йдеться в офіційній заяві дружини.
Сім'я зіркового актора публічно звернулася до прихильників та преси у всьому світі поважати їхню трагедію та бути максимально толерантними у час жалоби. Після одруження з Кетрін, яка працює у кінематографі режисером, він оселився у Провансі та отримав французьке громадянство.
Макс фон Сюдов увійшов в історію світового кінематографу завдяки роботі у фільмах "Екзорцист", "Особлива думка" та "Острів проклятих". За роль у стрічках "Пелле-завойовник" та "Моторошно голосно і вкрай близько" він був номінований на премію Оскар. Його ім'я на теренах кіноіндустрії лише утвердили популярні картини у жанрі фентезі "Зоряні війни" та "Гра престолів".