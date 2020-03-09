Рікі Мартін та його чоловік показали свою однорічну донечку (Фото)

Співак Рікі Мартін і його чоловік художник Джван Йосеф зав'язали відносини в 2016, а в 2018 узаконили їх. До зустрічі з Джваном Ріки виховував близнюків Валентино і Маттео, яким вже по 11 років.
У відносинах з Йосефом Ріки став батьком ще двох дітей: хлопчика Ренні Мартіна-Йосефа і дівчатка Люсії.
Діти народжені від сурогатних матерів.
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«Старші опікують молодших», - розповів Мартін People про виховання. - Ми навіть, можливо, візьмемо дітей в новий тур ».
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Ріки розповів і про те, як йому виховувати однорічну дочку Люсію: Це дуже особливий процес. Щодня з'являються нові питання, нові висновки. Дівчата дуже розумні, просто неймовірно ».