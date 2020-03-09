Рікі Мартін та його чоловік показали свою однорічну донечку (Фото)

Новини шоу бізнесу:Рікі Мартін розповів про свою сім'ю і показав фото маленької дочки.

Співак Рікі Мартін і його чоловік художник Джван Йосеф зав'язали відносини в 2016, а в 2018 узаконили їх. До зустрічі з Джваном Ріки виховував близнюків Валентино і Маттео, яким вже по 11 років.

У відносинах з Йосефом Ріки став батьком ще двох дітей: хлопчика Ренні Мартіна-Йосефа і дівчатка Люсії.

Діти народжені від сурогатних матерів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram La dueña de mis sueños. #BabyLucia Публикация от Ricky (@ricky_martin) 11 Дек 2019 в 7:22 PST

«Старші опікують молодших», - розповів Мартін People про виховання. - Ми навіть, можливо, візьмемо дітей в новий тур ».

Посмотреть эту публикацию в Instagram My Everything, My Lulu #BabyLucia Публикация от Jwan Yosef (@jwanyosef) 23 Янв 2020 в 9:20 PST

Ріки розповів і про те, як йому виховувати однорічну дочку Люсію: Це дуже особливий процес. Щодня з'являються нові питання, нові висновки. Дівчата дуже розумні, просто неймовірно ».