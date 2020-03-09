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Рікі Мартін та його чоловік показали свою однорічну донечку (Фото)

Рікі Мартін та його чоловік показали свою однорічну донечку (Фото)
17:03 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф lenta.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Рікі Мартін розповів про свою сім'ю і показав фото маленької дочки.

Співак Рікі Мартін і його чоловік художник Джван Йосеф зав'язали відносини в 2016, а в 2018 узаконили їх. До зустрічі з Джваном Ріки виховував близнюків Валентино і Маттео, яким вже по 11 років.

У відносинах з Йосефом Ріки став батьком ще двох дітей: хлопчика Ренні Мартіна-Йосефа і дівчатка Люсії.

Діти народжені від сурогатних матерів. 

 
 
 
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La dueña de mis sueños. #BabyLucia

Публикация от Ricky (@ricky_martin)

«Старші опікують молодших», - розповів Мартін People про виховання. - Ми навіть, можливо, візьмемо дітей в новий тур ».

 
 
 
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My Everything, My Lulu #BabyLucia

Публикация от Jwan Yosef (@jwanyosef)

Ірина Білик на честь свого юбілею збирається з чоловіком у тур

Ріки розповів і про те, як йому виховувати однорічну дочку Люсію: Це дуже особливий процес. Щодня з'являються нові питання, нові висновки. Дівчата дуже розумні, просто неймовірно ».

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Все по темі:

Родина, Рики Мартин, Дитина, Батьки, Йосеф Рік, Батьки геї.
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