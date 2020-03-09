Остапчука дратують питання та обговорення його розлучення

Новини шоу бізнесу:Володимир Остапчук, який набув останнім часом шаленої популярності не так завдяки своїй роботі в шоу-бізнесі, як завдяки гучній історії з розлученням.

Він висловився в інтерв’ю Каті Осадчій з приводу втручання в його особисте життя.

Шоумен вважає, що не заслужив такого ставлення до себе. Він вважає, що може і повинен бути цікавий своїм шанувальникам як творча особистість, а не як об’єкт для полоскання брудної білизни. Тому шоумен дивується, чому саме його розлучення спричинило такий ажіотаж у Мережі і стало однією з топових тем.

“Мене завжди дивувало, чому інші люди, які не мають ніякого стосунку до цього, лізуть у цю ситуацію і дають поради. Україна у топ-5 країн у світі за кількістю розлучень і тільки моє всіх зацікавило”, – резонно зауважує шоумен.

Втім і саме колишнє подружжя, Остапчук та його екс-дружина Олена Войченко, чимало підігріли інтерес до теми їхнього розлучення. Так, Олена дала кілька резонансних інтерв’ю, хештегом до яких могло би послужити #якийгадмійколишній. А сам Володимир у боргу не залишився. Він регулярно публікує в Мережі провокаційні фото і коментарі щодо його теперішнього статусу і розлучення.

При цьому він сам зізнався, що як чоловік, не може відповідати колишній дружині образами, проте й мовчати, залишаючись хлопчиком для биття, не має наміру. Тому і реагує в такий саркастичній манері.

“Думаю, що це якраз для мене така терапія. Ні в якому разі я б не сказав, що на цьому хайплюсь, роблю з цього шоу”, – спробував переконати шоумен тих, хто вважає, що саме на цьому він ще й як хайпиться.