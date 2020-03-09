Деніел Крейг заявив, що його роль Джеймса Бонда буде останньою

Новини шоу бізнесу:Знаменитий голлівудський актор Деніел Крейг готується до прем'єри нової частини про Джеймса Бонда.

Через спалах коронавірусу у світі вихід кінострічки перенесли на листопад 2020 року. Та поки актор активно дає інтерв'ю та вже зізнався, що більше не буде агентом 007.

Як повідомляє The Daily Mail, Деніел Крейг не хоче повторювати успіх Шона Коннері, який 6 разів поспіль грав знаменитого Джеймса Бонда. Актор додав, що прийняв остаточне рішення та більше не буде перевтілюватись у спецагента. Що вплинуло на таке рішення – достеменно невідомо, однак Деніел Крейг зазначив, що приділив достатньо часу так званій "Бондіані".

"Наступний фільм про Джеймса Бонда стане моїм останнім. Але він, без сумніву, один з найкращих",– наголосив Деніел Крейг.

Це вже п'ята за рахунком кінострічка про Бонда, в якій зіграв талановитий актор. Кінострічці "007: Не час помирати" вже прогнозують шалений успіх в прокаті. Тому інсайдери видання припустили, що заява Деніела Крейга може бути частиною піаркампанії бойовика.

"Я не думаю, що Даніель розпрощався з Джеймсом Бондом, незважаючи на його попередні заяви. Він працював над франшизою довгих 4 роки. Після виходу "Спектр" у 2015-му він публічно сказав, що ці фільми не втратять популярності. У цій же частині є щось, що змушує задуматись, і він ще не готовий бачити, як інший актор продовжує цю історію", – розповів інсайдер.

Відомо, що продовження історії про агента 007 з Деніелом Крейгом в головній ролі повинне було вийти на екрани 9 квітня 2020 року. Однак прем'єру вирішили перенести Офіційно: прем'єру нового Джеймса Бонда відклали на пів року через коронавірус через спалах коронавірусу у світі. Чимало кінотеатрів залишаються закритими, тому Голлівуд втрачає мільйонні прибутки в касових зборах.

За сюжетом фільму "007: Не час помирати", Джеймс Бонд планує відпочити від роботи спецагента. Він оселився на Ямайці, де проводить безтурботні будні. Однак там його знаходить знайома з ЦРУ – Фелікс Лейтер. Вона розповідає Бонду деталі зникнення науковця, що може становити загрозу для світу. І хоч агент 007 не хоче повертатись до справи, все ж не відмовляє Фелікс у допомозі.

Бойовик став 25-им за рахунком фільмом "Бондіани". Основою для бойовика, який вже десятиліттями підкорює світ, стали твори Яна Флемінга. Новий фільм про Джеймса Бонда почали знімати навесні 2016 року. Неодноразово змінювався режисер цієї кінострічки, зрештою крісло зайняв Кері Фукунага. А от щодо головного актора сумнівів не було: Деніел Крейг вже вп'яте став Джеймсом Бондом. Зйомки відбувались в Італії, Норвегії, Великобританії та на Ямайці.